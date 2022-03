Ohne Balotelli: Italien und der Kampf gegen die zweite Schmach

Der amtierende Europameister Italien steht vor entscheidenden Tagen - und vor allem vor im besten Fall zwei wegweisenden sowie historisch relevanten Spielen. Für diese Aufgabe hat Roberto Mancini nun seinen Kader nominiert.

Die Tränen von Gianluigi Buffon sind längst getrocknet, vergessen ist die Schmach gegen Schweden aber nicht. Damals Ende 2017 bei den Play-offs in der WM-Qualifikation hatte der legendäre und inzwischen zurückgetretene Torwart bitterlich geweint, nachdem er mit Italien nach einem 0:1 in Schweden und einem mageren 0:0 im eigenen Land das Ticket für Russland nicht lösen konnte.

Nun blickt Buffon mit allen Fans in diesem fußballverrückten Land auf die jetzige Truppe, die etwas mehr als vier Jahre später vor der gleichen Weggabelung steht. Wohin führt die Strecke dieses Mal, wenn es am kommenden Donnerstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) zuerst in die K.-o.-Duell-Pflichtaufgabe gegen Außenseiter Nordmazedonien - und am Dienstag darauf (29. März) in einem Topspiel entweder gegen Cristiano Ronaldos Portugal oder Stefan Kuntz' Türkei um das Ticket für die Winter-WM in Katar geht?

Klar ist: Eine zweite Weltmeisterschaft in Folge ohne Beteiligung des viermaligen Champions (1934, 1938, 1982, 2006) wäre der GAU. Zumal dieses stolze Fußballland seit dem Titelgewinn in Uruguay 1934 überhaupt nur 1958 in Schweden und eben 2018 in Russland die WM verpasst hat.

Mancini lebt Optimismus vor

Doch daran mag niemand denken, allen voran Nationaltrainer Roberto Mancini lebt Zuversicht vor. "Wir werden dabei sein, weil wir stark sind und weil wir die beste Mannschaft der EM waren", hatte der Coach erst Ende Dezember 2021 lauthals verkündet und selbstbewusst angeschlossen, dass ein mögliches Aus in seinem Kopf gar keine Rolle spielt: "Ich denke vielmehr, wir werden die WM gewinnen."

Das erste und im Anschluss das fest anvisierte Finale ums WM-Ticket wird Mancini allerdings ohne seinen früheren ManCity-Schützling Mario Balotelli (31) angehen, obwohl zunächst fest von der Kadernominierung des italienischen "Enfant Terrible" ausgegangen war. Bis zuletzt hatten einige Medien berichtet, dass der aktuell bei Adana Demirspor recht ordentlich spielende Stürmer dabei sein würde.

An diesem Freitag im Zuge der offiziellen Nominierung der Azzurri tauchte der Name Balotelli jedoch nicht auf - auch nicht der zuletzt stark aufspielende Freiburger Vincenzo Grifo (28). Stattdessen könnten in dem 33 Mann starken Aufgebot von Mancini für das Spiel gegen Nordmazedonien in der sizilianischen Stadt Palermo Lazio Roms Verteidiger Luiz Felipe (24) und Caligaris Offensivmann Joao Pedro (30) ihr Debüt für die Squadra Azzurra geben. Der Rest des Feldes ist altbekannt - etwa Torwart Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci & Co.

Das Aufgebot Italiens für die WM-Play-offs

Tor: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alessio Cragno (Cagliari), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (CFC Genua)

Abwehr: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Florenz), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lyon), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma)

Mittelfeld: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

Angriff: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolo Zaniolo (Roma)

