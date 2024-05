Ohne Asensio, mit Fermin: 29 Spieler in Spaniens vorläufigem Kader

Auch Luis de la Fuente hat die Entscheidung gefällt, wer in Spaniens vorläufigem EM-Kader mit dabei ist. Etwas überraschend steht Marco Asensio nicht auf der Liste.

Drei Spieler muss Spanien ohnehin noch streichen, doch für Marco Asensio hat es nicht einmal für die Vorauswahl gereicht. Auch wenn hinter dem Offensivakteur von PSG eine durchwachsene Saison liegt, war eigentlich mit der Nominierung des 38-maligen Nationalspielers gerechnet worden.

Nationaltrainer Luis de la Fuente entschied sich nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen weitere namhafte Akteure wie Pablo Sarabia (Wolverhampton), Lucas Vazquez (Real Madrid) oder Gerard Moreno (Villarreal). Stattdessen gab er dem formstarken Fermin vom FC Barcelona den Vorzug, obwohl der 21-Jährige noch kein A-Länderspiel auf der Habenseite hat. Auch Betis-Offensivmann Ayoze, Alex Baena (Villarreal) und Girona-Mittelfeldspieler Aleix Garcia, der vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen steht, sind nominiert worden. Von der Werkself mit dabei ist wie erwartet Alejandro Grimaldo, auch Leipzigs Dani Olmo erhielt ein Ticket.

De la Fuente äußerte bei der Nominierung zwar seine Wertschätzung gegenüber Asensio, doch viel mehr wollte er über die Personalie nicht sagen. "Konzentrieren wir uns auf die, die dabei sind, und legen wir Wert auf sie", sagte der 62-Jährige am Montag. Auch Barcelonas Pedri galt nach einer Saison mit vielen Auf und Abs als ein Wackelkandidat. "In Pedri sehe ich jeden Tag, was für ein großartiger Fußballer er ist", so Spaniens Coach zu dessen Nominierung. "Pedri gibt uns eine Menge Alternativen, wenn er unter den 26 Auserwählten ist."

Aussichtsreiche Kandidaten wie Gaya (FC Valencia), Isco (Betis) und Borja Mayoral (FC Getafe) waren verletzungsbedingt schon zuvor durchs Raster gefallen.

Spaniens vorläufiger Kader im Überblick

Tor: Unai Simon, Alex Remiro und David Raya.

Abwehr: Jesus Navas, Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Nacho, Dani Vivian, Pau Cubarsi, Alejandro Grimaldo, Marc Cucurella.

Mittelfeld/Angriff: Zubimendi, Rodri, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Pedri, Marcos Llorente, Fermin, Aleix García, Alex Baena, Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo, Nico Williams, Ayoze, Alvaro Morata, Joselu, Mikel Oyarzabal.