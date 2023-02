Ohne Anlaufprobleme: Phönix Lübeck startet bei Werder II erfolgreich ins Jahr

Am Mittwochabend setzte sich Phönix Lübeck im ersten Punktspiel des Jahre bei Werder Bremen II durch und vergrößert damit den Abstand zur Roten Zone.

Während die Werder-Reserve bereits am vergangenen Sonntag beim 0:0 in Norderstedt im Einsatz war, kamen die Gäste aus Lübeck in der Hansestadt zu ihrem ersten Punktspiel des Jahres.

Eine Anlaufphase brauchte der Gast allerdings nicht: Von Beginn an zeigten die "Adler" die passende Körpersprache in diese Nachholpartie vom 19. Spieltag - und gingen mit der ersten richtigen Chance auch gleich in Führung: Adigo holte sich im gegnerischen Strafraum die Kugel und bediente Kobert, der Keeper Lord vom Strafraum zum 1:0 überwand (6.). In Folge blieb es beim Lübecker Übergewicht, die Gäste erarbeiteten sich auch weitere Gelegenheiten, scheiterten aber an der eigenen Präzision oder am Bremer Keeper. Von Werder ging hingegen bis zur Pause keinerlei Offensivgefahr aus.

Gleich nach Wiederbeginn legte Lübeck das überfällige 2:0 nach: Ciapas Schuss wurde abgefälscht und landete an Lord vorbei in den Maschen (47.). Aber auch jetzt tat sich die Heimelf schwer mit einer Antwort, blieb im Spiel nach vorne ideenlos. Bis zu Minute 68, als ein weiter Ball bei Ehlers landete, der vor Phönix-Keeper Hoxha cool blieb - 1:2 hieß es mit der ersten richtigen Bremer Gelegenheit. So blieb es eine offene Schlussphase, auch weil Lübecks Wurr per Kopf nur den Pfosten traf. Da die "Adler" aber hinten nichts mehr zuließen, stand am Ende der verdiente Gästesieg.

Am Wochenende geht es für beide Teams weiter: Samstags will es Werder Bremen II im Heimspiel gegen BW Lohne besser machen, Phönix Lübeck reist tags darauf zu Teutonia Ottensen.