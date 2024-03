Ohne Andreas Wolff: Kielce siegt nach verschlafenem Start

Unter der Woche hatte Kielce in der Handball Champions League Kolstad aus dem Rennen um das Achtelfinale geworfen, nächste Woche geht es für den polnischen Meister gegen den Tabellenzweiten aus Aalborg um eine gute Ausgangsposition für die K.O.-Runde, das Team von Andreas Wolff könnte sich noch den dritten Platz sichern. In der Liga wurde nach verschlafenem Start ein weiterer Sieg eingefahren.

Beim Spiel gegen MMTS Kwidzyn verzichtete Kielces Trainer Talant Duishebaev neben den verletzten Spielern auf Andreas Wolff und Artsem Karalek, der gegen Kolstad nach seiner Verletzung zuletzt wieder größere Spielanteile hatte. Gründe für die Schonung des zuletzt starken Andreas Wolff gab Kielce nicht an, Talant Dujshebaev vertraute im dritten Spiel innerhalb von sechs Tagen zwischen den Pfosten auf Walach und Mestric.

Doch zunächst stand der Torhüter der Gäste im Fokus, der erfahrene Lukasz Zareta verbuchte bei Kwidzyn im ersten Abschnitt über fünfzig Prozent parierter Würfe. auf der Gegenseite war Sandro Mestric allerdings auf einem ähnlichen Niveau und hielt den Favoriten zunächst im Spiel. Denn die Gäste um den früheren Füchse-Spieler Bartlomiej Jaszka legten zunächst vor, erst drei Minuten vor der Pause gelang Kielce die erste Führung.

Zur Halbzeit stand dann aber bereits ein 14:11 auf der Anzeigetafel und zehn Minuten nach Wiederbeginn waren beim 21:14 die Weichen gestellt - trotz der verschlafenen ersten Halbzeit stand beim 35:24 am Ende ein weiterer zweistelliger Erfolg für Kielce auf der Anzeigetafel. "Trotz der Müdigkeit war die Intensität auf einem hohen Niveau", erklärte Kielces Co-Trainer Krzysztof Lijewski nach dem Spiel. "Wir waren in den Beinen sehr müde und haben uns vor allem im ersten Teil des Spiels selbst Probleme bereitet", fügte Lijewski an und freute sich: "Es gibt keine neuen Verletzten."

In der Liga hatte Kielce das Hinspiel gegen Wisla Plock verloren und liegt in der Tabelle daher derzeit noch hinter dem Konkurrenten - das Rückspiel folgt im März. Beide Konkurrenten sind aber auf Kurs in Richtung Play-offs, in denen dann die Meisterschaft in Polen entschieden werden wird.