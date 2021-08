Ofori schlägt neues Kapitel in Paderborn auf

Noch wartet Kelvin Ofori auf seinen Durchbruch im deutschen Profifußball. Beim SC Paderborn nimmt der Ghanaer nun einen neuen Anlauf.

Im Jahr 2019 wechselte Ofori aus seinem Heimatland Ghana nach Deutschland und schloss sich dem damaligen Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf an. Bei der Fortuna schaffte das Offensivtalent, das in der "Right to dream" Academy in der ghanaischen Hauptstadt Accra ausgebildet worden war, den Durchbruch im deutschen Profifußball nicht.

Insgesamt stehen in seiner Vita nur zwei Bundesligaeinsätze, wobei er in der Spielzeit 19/20 zweimal eingewechselt wurde. In der 2. Liga standen am Ende der letzten Saison nur zehn Spiele. Seinen einzigen Treffer im Profiteam der Rheinländer erzielte er im DFB-Pokal - gleich bei seinem Debüt am 10. August 2019 beim 3:1 beim FC 08 Villingen.

Nun nimmt Ofori, der erst vor zwei Wochen seinen 20. Geburtstag feierte, einen neuen Anlauf in Paderborn. Die Verantwortlichen beim SCP freuen sich auf einen "dribbelstarken Offensivspieler", der zudem den Vorteil mitbringe, "dass er auf Zweitliga-Niveau trainiert hat und in der Offensive flexibel einsetzbar ist". Beim SCP wird Ofori mit der Rückennummer 14 auflaufen.