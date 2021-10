Offseason mit einem Wermutstropfen: Die Milwaukee Bucks im Titel-Check

In der kommenden NBA-Saison scheint das Motto eigentlich klar: Der Weg zum Titel geht nur über die Los Angeles Lakers oder die Brooklyn Nets. Doch der amtierende Champion aus Milwaukee hat sich bereits in der abgelaufenen Saison im Schatten weiterentwickelt und ist ebenfalls ein Anwärter auf die "Larry O'Brien Trophy".

Im vergangenen Jahr rechneten wohl nur wenige Experten ernsthaft mit den Milwaukee Bucks - und doch thronte am Ende der Saison das Team um Franchise-Player Giannis Antetokounmpo ganz oben. Erst sweepten sie die Miami Heat, dann setzten sie sich in Game 7 gegen die Brooklyn Nets durch, ehe sie in den Conference Finals die Atlanta Hawks besiegten. Es war also angerichtet: Die Bucks standen in den NBA Finals - und trafen auf die Phoenix Suns. In sechs Spielen sicherten sie sich die Larry- O'Brien-Trophäe. Maßgeblich am Erfolg beteiligt war vor allem Antetokounmpo, der sich in den wichtigen Momenten aber auch auf seine Partner Khris Middleton und Jrue Holiday verlassen konnte.

Giannis hat den nächsten Schritt gemacht

Eines der größten Probleme bei Antetokounmpo schien bislang der Wurf zu sein. Doch der Grieche nutzte die Bühne im letztlich entscheidenden Game 6 der Finals, um seine Entwicklungsfähigkeit zu zeigen. In seiner Karriere schoss Giannis 71,7 Prozent von der Freiwurflinie, im Finale sollten es 89,5 Prozent (17 von 19) und insgesamt 50 Punkte sein. Zudem wurde er zum Finals-MVP gekürt.

Mit diesem Selbstbewusstsein wird der Grieche sein Team auch in der kommenden Saison aufs Feld führen. Und die Vergangenheit zeigte bereits, dass der Forward trotz Wurfschwäche kaum zu halten ist, wenn Head Coach Mike Budenholzer ihn richtig einsetzt. Giannis als "Ballhandler" hat oft nicht gut funktioniert, da gegnerische Verteidigungen absanken und den Griechen mit einer "Mauer" in der Zone erwarteten. Doch im Verlauf der letzten Play-offs wurde er immer häufiger in der Zone angespielt und das Playmaking den Kameraden überlassen. Giannis wird auch in der kommenden Saison keine Fadeaways wie einst Dirk Nowitzki nehmen, aber das muss er auch nicht, wenn er das Spiel mit Hookshots, Dunks und Würfen aus der Nahdistanz unter dem Korb dominiert.

Die Rolle von Middleton und Holiday

Antetokounmpos Helfer zeichnen sich nicht immer durch Konstanz aus. Middleton schwankt zwischen guten Spielen, bei denen er dann gern mit Kobe Bryant verglichen wird, und schlechten Spielen, in denen er sich nach einigen Fehlwürfen komplett zurückzieht. Holiday ist der beste Guard-Defender der Liga, was er speziell in den Play-offs unter Beweis stellte. Doch in der Offensive fehlte ihm oft der nötige Mut, um wirklich Gefahr auszustrahlen.

Die Bucks konnten alle drei Top-Spieler halten und gehen mit diesem Trio die Titelverteidigung an. Der einzige Unterschied: Alle drei haben gelernt, in großen Spielen zu performen und mit dem Druck umzugehen.

Wie war die Offseason der Bucks?

Nicht nur die "Big Three" lieferten ab - sondern auch der Rest des Teams. Die Franchise musste im Sommer PJ Tucker und Bryn Forbes ziehen lassen, sicherte sich dafür aber die Dienste von Grayson Allen, Rodney Hood und George Hill. Tucker überzeugte als 3&D-Player, der Gegner wie beispielsweise Kevin Durant speziell in den Play-offs vor große Probleme stellen konnte. Forbes war der prozentual viertbeste Dreierschütze der Liga, auf der anderen Seite allerdings auch einer der schlechtesten Defender. Dafür konnten die Bucks in Allen einen sehr guten Wing-Defender verpflichten und in Hood einen flexiblen Shot Creator. Obendrauf steht mit Hill ein guter Backup-Combo-Guard in den Reihen der Bucks. Also ein Spieler, der flexibel als Point oder Shooting Guard auflaufen kann.

Sicherlich kann man den Verlust von Tucker nicht kleinreden, aber mit Allen, Hood und Hill konnten sich die Bucks clever verstärken und ihr Team obendrauf noch etwas verjüngen. Ein emotional wichtiger Aspekt war zudem die Verlängerung mit Bobby Portis, der sich in der vergangenen Spielzeit immer mehr in die Herzen der Fans spielen konnte und auch auf dem Feld als "Stretch-Big" (Big Man, der auch von der Dreierlinie Gefahr ausstrahlt) überzeugen konnte.

Fazit

Die Bucks könnten wieder davon profitieren, dass sie im Schatten anderer Franchises stehen. Der Kern des Teams der vergangenen Saison blieb zusammen, den Tucker-Abgang versuchten die Bucks durch die Neuzugänge zu kompensieren. Abschreiben sollte man den Vorjahresmeister auf keinen Fall, auch wenn die Nets und Lakers in Sachen Kaderqualität kaum zu übertreffen sind. Bis zu den nächsten Play-offs vergeht viel Zeit, in denen sich die Bucks einen Plan zurechtlegen können, Back-to-back-Champion zu werden - auch wenn das nicht einfach werden wird.