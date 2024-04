Offiziell: Frauenfußball in FIFA 16!

Jetzt ist es perfekt: In FIFA 16 wird es erstmals zwölf Frauenfußball-Teams geben. Passend zur Weltmeisterschaft in Kanada wird auch der deutsche Kader spielbar sein. Gegen männliche Sportler können diese allerdings nicht antreten. EA Sports hat bereits die ersten Spielerinnen eingescannt und ins Spiel transportiert.

2015 war es soweit: EA SPORTS kündigte für FIFA 16 Frauen im Fußballspiel an. Vor neun Jahren war das eine Topmeldung, EA versuchte sich an Diversität. Sieben Jahre brauchte es allerdings dann nochmal für eine Integration in FUT. Hier ist unser damaliger Text:

Bereits seit einigen FIFA-Ablegern ist die Frage nach Frauenteams im Spiel präsent. Bislang hielt sich der Entwickler und Publisher EA aber recht bedeckt, wenn es um die weiblichen Kicker ging. Im vergangenen September wurde sogar eine Petition gestartet, die den Konzern dazu bringen sollte, noch einmal die Integration von Nadine Angerer und Co. zu überdenken. Die angestrebten 20.000 Unterschriften schaffte das virtuelle Papier aber nicht - lediglich 2.551 User sprachen sie für die Spielerinnen aus.

In diesem Jahr ist die Ankündigung der Frauenteams eine der ersten handfesten Informationen zu FIFA 16. Dank umfassenden 3D-modelling und realistischen Kopf-Scans sollen die Sportlerinnen gut im Spiel repräsentiert werden. Folgende Nationalteams werden in FIFA 16 spielbar sein:

Deutschland

USA

Frankreich

Schweden

England

Brasilien

Kanada

Australien

Spanien

China

Italien

Mexico



Eine erste Einschränkung machte EA allerdings bereits: Frauenteams werden im Spiel nur gegen Frauenteams antreten können. Das gilt sowohl für den Anstoß-Modus als auch für offline Turniere oder online Freundschaftsspiele. Ein Duell der beiden Nationalmannschaften Deutschlands wird also vorerst nicht möglich sein.