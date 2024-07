Offiziell: Zembrod und Fießer neu im SGE-Trainerteam - Bradasch scheidet aus

Am Montagabend hatte es sich schon angedeutet, am Dienstag ist es nun offiziell: Xaver Zembrod und Jan Fießer verstärken bei Eintracht Frankfurt das Team um Cheftrainer Dino Toppmöller, für einen anderen ist dagegen Schluss.

Am Montag hatte der kicker schon berichtet, am Dienstag gab Eintracht Frankfurt die Veränderungen im Trainerteam um Dino Toppmöller bekannt. So werden dem 43-Jährigen künftig Xaver Zembrod und Jan Fießer als Co-Trainer zur Seite stehen.

"Wir freuen uns, dass wir unser Trainerteam mit Xaver Zembrod und Jan Fießer verstärken konnten", erklärte Sportdirektor Timmo Hardung: "Die beiden bringen jahrelange Erfahrung und Expertise mit und passen sowohl fachlich als auch menschlich perfekt zu uns."

Zembrod assistierte bei mehreren DFB-Nachwuchsmannschaften, agierte im Nachwuchsbereich der TSG Hoffenheim und des SC Freiburg, wo er dann von 2011 bis 2014 als Cheftrainer der zweiten Mannschaft fungierte. Danach war der 57-Jährige als Co-Trainer bei Hannover 96, beim 1. FC Kaiserslautern, bei Bayer 04 Leverkusen, bei RB Leipzig sowie beim FC Bayern München tätig, bei den letzten beiden Stationen traf Zembrod schon auf Toppmöller.

Für Fießer ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Der 37-Jährige spielte in der U 17 und U 19 der Eintracht und war ab 2017 drei Jahre als Trainer bei den Junioren am Riederwald im Einsatz. Zuletzt stand er beim VfL Bochum als Co-Trainer von Thomas Letsch an der Seitenlinie.

Bradasch geht - Zwei neue Videoanalysten

Nun also wieder die SGE, die Erwin Bradasch verlassen hat, wie der Bundesligist mitteilte. Der 43-Jährige, den Toppmöller vor einem Jahr als Co-Trainer mitgebracht hatte, geht ebenso wie zwei aus dem Analystenteam. Dem gehören Sebastian Saglimbeni und Niklas Lanwehr nicht mehr an, dafür hat die SGE mit Maximilian Steiger, bislang Spiel- und Videoanalyst bei der U 21 der SGE, und Yannick Herkommer, ehemals Spiel- und Videoanalyst beim VfB Stuttgart und zuletzt beim FC Basel, zwei Neue an Land gezogen.