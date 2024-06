Offiziell: Werder verpflichtet Leihspieler Alvero fest

Skelly Alvero wird auch in der kommenden Saison das Bremer Trikot tragen, denn der SV Werder hat den 22-Jährigen, der zuletzt aus Lyon ausgeliehen war, fest verpflichtet.

Sechs Einsätze in der Rückrunde, davon fünf als Joker, haben ausgereicht, um die Bremer Verantwortlichen zu überzeugen: Skelly Alvero wird auch in der kommenden Saison an der Weser spielen - und das nicht mehr als Leihspieler von Olympique Lyon, denn Werder verpflichtet den 22-Jährigen fest.

Seinen bisherigen Höhepunkt erlebte Alvero, der Ende Januar von Olympique Lyon ausgeliehen worden war, bei seinem einzigen Saisontor im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am 24. Spieltag. Den Treffer zum 1:2-Endstand erzielte der 2,02 Meter große Mittelfeldspieler fein mit dem Absatz des rechten Fußes.

Fritz trotz Alveros langer Ausfallzeit überzeugt

In der Schlussphase der Saison wurde Alvero aber wegen einer Verletzung am Schultereckgelenk ausgebremst. Am letzten Spieltag stand er immerhin wieder im Bremer Kader - das wird künftig nun noch öfter vorkommen.

"Auch wenn Skelly aufgrund von Verletzungen nicht so viele Einsätze bekommen hat, wie wir es uns erhofft habe, hat er uns sowohl sportlich als auch als Persönlichkeit außerhalb des Platzes absolut überzeugt", erklärt Clemens Fritz, Leiter Profifußball beim SVW, in einer Mitteilung die Verpflichtung.

Wohl Vertrag bis 2028

"Ich fühle mich bei Werder sehr wohl und bin froh, dass ich hier weiterspielen kann. Von Anfang an war es mein Wunsch, mich an den Verein zu binden", so Alvero selbst, der Trainer Ole Werner aufgrund "seiner Körperlichkeit und seinen fußballerischen Fähigkeiten" imponiert. "Wir sind überzeugt, dass er noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist und wollen mit ihm die nächsten Schritte gehen."

Wie L'Equipe berichtet, soll Alvero einen Vierjahresvertrag bekommen haben, die Ablösesumme soll rund fünf Millionen Euro betragen. Werder machte über beides keine öffentlichen Angaben.