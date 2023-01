Offiziell: Walter verlängert beim Hamburger SV

Der Hamburger SV hat nach Sportvorstand Jonas Boldt eine weitere wichtige Stütze länger an den Verein gebunden: Cheftrainer Tim Walter verlängert seinen Vertrag bis 2024.

Im Sommer wäre der Vertrag von Tim Walter ausgelaufen, nun vereinbarten der Zweitligist und der Coach eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. "Tim hat sich von Tag eins an komplett mit dem HSV identifiziert, lebt Mut und Leidenschaft vor. Gemeinsam mit unserem Trainerteam strahlt er in der täglichen Arbeit mit der Mannschaft eine immense Energie aus. Spieler haben sich für alle sichtbar unter Tim weiterentwickelt", wird Sportvorstand Jonas Boldt in einer Mitteilung zitiert.

Walter hatte den Hamburger SV im Sommer 2021 mit dem Ziel des Wiederaufstiegs in die Bundesliga übernommen. In der Saison 2021/22 führte er die Rothosen bis auf Rang drei, musste sich in der Relegation jedoch gegen Hertha BSC geschlagen geben. "In den zurückliegenden 18 Monaten haben wir alle gemeinsam viel erlebt und sind immer enger zusammengewachsen. Auch das gegenseitige Vertrauen hat dazu geführt, dass Tim und ich uns bei den Gesprächen über die zukünftige Ausrichtung und Zusammenarbeit schnell einig waren", so Boldt.

In der laufenden Saison wusste der HSV bisher über weite Strecken zu überzeugen, belegt mit 34 Punkten aus 17 Spielen den zweiten Tabellenplatz.

Ein Stückchen HSV-Geschichte?

Zuvor hatte der einstige Bundesliga-Dino Sportvorstand Jonas Boldt mit einem neuen Kontrakt ausgestattet. Nun folgte der Trainer. "Ich freue mich, dass der Verein den eingeschlagenen Weg mit mir fortführen möchte. Es ist zum einen eine große Aufgabe, auf der anderen Seite aber auch eine große Ehre für mich, für diesen Verein zu arbeiten", sagte Walter. Sollte er das Saisonende erleben - wovon nun schwer auszugehen ist -, wäre kein Trainer seit Thorsten Fink (von Oktober 2011 bis September 2013) länger beim HSV im Amt gewesen als er.

Auch Walters Trainerteam erhielt neue Verträge. Die Assistenten Julian Hübner, Filip Tapalovic sowie Torwart-Trainer Sven Höh erhielten ebenfalls bis Juni 2024 datierte Verträge. Co-Trainer Merlin Polzin hatte bereits im Vorjahr verlängert.