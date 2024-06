Offiziell: Veszprem bestätigt das Aus für Momir Ilic

Vor zehn Tagen berichtete handball-world bereits vom drohenden Aus für Momir Ilic als Trainer von Veszprem, nun hat der ungarische Spitzenklub das Auslaufen des Vertrags offiziell bestätigt. Ilic hatte in Ungarn in dieser Saison das Double aus Pokal und Meisterschaft geholt, in der Champions League mit seinem Team aber den Sprung zum Final4 nach Köln verpasst.

Momir Ilic und Péter Gulyás hatten 2021 bei Telekom Veszprém einen 2+1 Vertrag unterschrieben - und mit deren Ende wird auch ihre Amtszeit als Trainer enden. "Die Geschäftsführung hat beschlossen, die am Ende der Saison auslaufenden Verträge nicht zu verlängern, so dass zwei unserer ehemaligen Schlüsselspieler ihre Positionen als Headcoach und Trainer von Veszprém verlassen werden", so der Verein auf seiner Homepage.

Péter Gulyás soll in Zukunft eine Rolle im Programm der Handball-Akademie in Veszprém übernehmen, zur Zukunft von Momir Ilic wurden keine Angaben gemacht. Das Duo hatte in der Saison 2021/22 die Nachfolge von David Davis angetreten, holten zwei Meisterschaften und drei Pokalsiege in Ungarn.

In der Champions League gelang nur 2022 der Sprung nach Köln zum Final4, am Ende gab es den vierten Platz. Die ausbleibenden internationalen Erfolge dürften Grund für die Trennung sein. Diesmal endete der Traum vom Titel im Viertelfinale gegen Aalborg.

Momir Ilic mit Dank

"Als Spieler und Trainer hatten wir fantastische Momente im Verein", erklärten Momir Ilic und Péter Gulyás in einem gemeinsamen Statement auf der Homepage des Vereins. Sie fügten an: "Zuallererst möchten wir uns bei den Vereinsmitgliedern bedanken, die uns geholfen haben. Es war eine große Ehre, für einen so renommierten Verein wie Veszprém zu arbeiten."

"Und es war auch eine Gelegenheit, viele Titel und Trophäen zu gewinnen", so das scheidende Trainer-Duo weiter. "Ein großes Dankeschön geht natürlich auch an die Spieler in diesen drei Jahren. Ohne sie hätten wir diese Ziele nicht erreichen können. Und zum Schluss möchten wir uns von unseren Fans verabschieden und uns für ihre große Unterstützung in diesen Jahren bedanken - gemeinsam werden wir in die Geschichte des Clubs eingehen."

Nachfolge noch ungeklärt

Bei Veszprem hatte es Anfang des Monats einen Führungswechsel gegeben, Dr. Csaba Bartha hat als Geschäftsführer übernommen. "Ich habe mit den beiden ehemaligen Spielern weder während ihrer Spielerkarriere noch in den letzten drei Jahren ihrer Trainerlaufbahn zusammengearbeitet. Bis jetzt kannte ich sie als zwei hervorragende Spieler, aber ich möchte aus meiner jüngsten Erfahrung hinzufügen, dass sie auch zwei fantastische Persönlichkeiten mit vielen guten persönlichen Eigenschaften sind."

Der neue Geschäftsführer bei Veszprem fügte auf der Vereins-Homepage an: "Es ist für eine Führungsperson immer schwierig, eine solche Entscheidung zu treffen, aber in der aktuellen Situation mussten wir dies im besten Interesse des Vereins tun. Wie ich schon früher betont habe, müssen wir in Zukunft die Aufstellung des Spielerkaders und des Trainerstabs viel früher vornehmen, in Übereinstimmung mit den spezifischen Regeln des Handballs. Das ist sowohl im Interesse des Vereins als auch im Interesse der betroffenen Personen."

Bereits bei den Spekulationen über das Aus für Momir Ilic hatten Zitate von Bukarest-Präsident Ionut Popa die Gerüchte über die Nachfolge angeheizt. "Veszprem hat ihm ein großes Angebot gemacht und im Moment gibt es nur noch Diskussionen über die Ausstiegsklausel", berichtet Popa vom Interesse der Ungarn an Trainer Xavier Pascual, der den Klub ins Final4 der European League führte. Bei Dinamo Bukarest soll David Davis, der von 2018 bis 2021 Veszprem trainierte und derzeit bei Al-Ahly in Ägypten tätig ist, als Nachfolger bereitstehen.

