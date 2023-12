Offiziell: Trainer Giraldez verlässt Barça im Sommer

Durch die spanischen Medien geisterte die Meldung schon seit Tagen, nun ist sie auch bestätigt: Trainer Jonatan Giraldez (32), der mit den Frauen des FC Barcelona 2023 die Champions League gewann, geht nach dieser Saison. "Ich kann nur sagen, dass mein Ziel nicht in Europa liegt. Ich möchte nicht gegen Barça antreten", sagte Giraldez am Montag. Damit läuft es auf einen finanzstarken Klub in der boomenden US-amerikanischen NWSL hinaus.