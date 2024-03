Offiziell: THW Kiel verpflichtet ungarischen Nationalspieler

Jetzt ist es offiziell: Der THW Kiel hat die offene Planstelle auf Rechtsaußen geschlossen und einen ungarischen Handball-Nationalspieler verpflichtet.

Der 21-jährige ungarische Nationalspieler Bence Imre von Ferencváros TC wird ab Sommer mit Lukas Zerbe die Rechtsaußen-Position beim THW Kiel besetzen. In den vergangenen Tagen gab es bereits entsprechende Gerüchte (wir berichteten).

Der Silbermedaillengewinner der U21-Weltmeisterschaft 2023 wird der erste Ungar in Diensten des deutschen Handball-Rekordmeisters. Er unterschrieb bei den "Zebras" einen Zweijahresvertrag plus Verlängerungsoption, teilte der Verein mit.

Szilagyi: "Einer der talentiertesten Rechtsaußen in Europa"

"Mit Bence Imre wird einer der talentiertesten Rechtsaußen in Europa künftig für uns spielen", ist Viktor Szilagyi, Geschäftsführer des THW Kiel, froh über die Einigung. "Wir sind uns sicher, dass er mit seinen Qualitäten gut in unsere Mannschaft passen und ihr neue Impulse geben wird. Bence ist schnell, torgefährlich und kann in der Abwehr eingesetzt werden."

Imre: "Große Ehre"

"Wir sind überzeugt davon, dass in Bence noch viel Potenzial steckt und sein Wechsel zu uns seine Entwicklung vorantreiben wird", so Szilagyi weiter. "Es ist eine große Ehre, künftig für die 'Zebras' spielen zu dürfen", sagt Bence Imre.

"Ferencváros ist mein Heimatverein. Aber wenn ein Club mit dieser großen Tradition, unzähligen Erfolgen und einer riesigen Anziehungskraft wie der THW Kiel sich so um mich als jungen Spieler bemüht, macht mich das auch ein bisschen stolz."

"Denn der THW Kiel ist einer der größten Vereine der Welt, und der Wechsel nach Kiel wird für mich die größte Herausforderung meiner Karriere. Ich fühle mich bereit, mich dieser Herausforderung und der damit verbundenen Verantwortung zu stellen", erklärt Imre.

