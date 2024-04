Offiziell: Thiago Silva verlässt Chelsea

Ursprünglich wollte Thiago Silva nur ein Jahr beim FC Chelsea bleiben, am Ende wurden vier daraus - und die zweitmeisten Pflichtspiele für einen Verein in seiner Karriere (aktuell 151). Am Montag machten die Blues öffentlich, dass der Brasilianer den Verein im kommenden Sommer verlassen wird. Der 39-jährige Innenverteidiger wurde mit dem Premier-League-Klub in der Saison 2020/21 Champions-League-Sieger und holte 2022 die Klub-WM. Wohin es ihn nun zieht, ist offen.