Offiziell: Struber ist neuer Cheftrainer in Salzburg

Der neue Trainer des FC Red Bull Salzburg heißt Gerhard Struber. Der 46-Jährige tritt beim österreichischen Serienmeister die Nachfolge von Matthias Jaissle an.

Der FC Red Bull Salzburg hat am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz Gerhard Struber als neuen Cheftrainer präsentiert. Der 46-Jährige tritt beim österreichischen Meister die Nachfolge von Matthias Jaissle an, der am Freitag aufgrund laufender Verhandlungen mit Al-Ahli von seinen Aufgaben entbunden wurde und wenig später einen Vertrag beim Klub aus Saudi-Arabien unterzeichnete. Struber unterschrieb in Salzburg einen Zweijahresvertrag bis 2025.

"Ich bin sehr glücklich über diese Möglichkeit, die sicherlich den Höhepunkt meiner bisherigen Trainertätigkeit darstellt. Da ich ja schon etliche Jahre in verschiedenen Positionen in der Akademie, beim FC Liefering und auch beim FC Red Bull Salzburg tätig war, ist das für mich also eine Art von Heimkehr", erklärte Struber in einer ersten Stellungnahme.

Tatsächlich ist Struber mit dem Red-Bull-Kosmos bestens vertraut, war er doch bereits in der Saison 2015/16 Co-Trainer des Ligakrösus. Ab Sommer 2017 stand Struber, der seine ersten Schritte als Coach in der Akademie der Salzburger machte, dann für eineinhalb Jahre an der Seitenlinie des RB-Kooperationsvereins FC Liefering. Nach Stationen beim Wolfsberger AC und Barnsley wechselte der gebürtige Salzburger im Oktober 2020 zu den New York Red Bulls, wo er bis Mai dieses Jahres tätig war.

Struber-Premiere gegen WSG Tirol

Geschäftsführer Stephan Reiter zeigte sich angesichts Strubers Verpflichtung begeistert: "Wir freuen uns, dass wir so schnell zu einer hervorragenden Trainerlösung gekommen sind. Mit Gerhard, der auf nationaler sowie auch auf internationaler Ebene über verschiedenen Stationen viel an Erfahrung gewinnen konnte, setzen wir unseren erfolgreichen Salzburger Weg in unserer Ideologie fort."

Seine Premiere als Salzburg-Cheftrainer wird Struber am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Heimspiel gegen die WSG Tirol feiern. In den beiden bisherigen Saisonspielen blieb der Serienmeister makellos. Auf den 6:0-Auswärtserfolg bei Ardagger/Viehdorf in der ersten Runde des ÖFB-Cups ließen die Salzburger zum Meisterschaftsauftakt am Samstag einen 2:0-Sieg bei Altach folgen.