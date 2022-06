Offiziell: Stöger ist zurück in Bochum

Kevin Stöger wird ab sofort wieder für den VfL Bochum auflaufen. Der Österreicher kehrt damit an eine alte Wirkungsstätte zurück - diesmal trägt er die blau-weißen Farben in der Bundesliga.

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es fix: Kevin Stöger, der bereits von 2016 bis 2018 in Bochum spielte, steht wieder beim VfL unter Vertrag. Der Mittelfeldspieler unterschrieb bis zum 30. Juni 2024. Eine Ablöse an den bisherigen Arbeitgeber Mainz musste nicht gezahlt werden, da der Kontrakt des 28-Jährigen bei den Nullfünfern Ende Juni auslaufen wird.

"Kevin Stöger kennt die Bundesliga und kennt den VfL, das sind zwei wichtige Voraussetzungen", sagte Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL, und verriet: "Wir haben uns über einen längeren Zeitraum mit ihm befasst und schon früher versucht, ihn zum VfL zurückzuholen." Weil der Österreicher nun ablösefrei zu haben war, sei dies gelungen.

Kontakt ist nie abgebrochen

Darüber freut sich auch Stöger, der nach seiner zuletzt eher unbefriedigenden Zeit in Mainz zwischen Oktober 2020 und Mai 2022 (vier Tore in 45 Spielen) neu angreifen will: "Der VfL hat sich lange um mich bemüht, der Kontakt ist stets aufrechterhalten worden. Ich habe richtig Lust auf die neue Saison und will natürlich mit der Mannschaft und den Fans eine geile und erfolgreiche Zeit haben."

Bis dato lief der gebürtige Steyrer nur im deutschen Unterhaus (37 Spiele, fünf Tore) für Bochum auf, außerdem bestritt er für den VfL drei Partien im DFB-Pokal (zwei Treffer). Bald schon wird er das Bundesliga-Feeling an der Castroper Straße spüren. "Das Ziel ist ganz klar der erneute Klassenerhalt, dafür werde ich alles geben", unterstrich Stöger.