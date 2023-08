Offiziell: Seoane lockt Jordan von Union zu Gladbach

Borussia Mönchengladbach hat einen neuen Stürmer präsentiert: Jordan (27) verlässt Union Berlin nach einer durchwachsenen Premierensaison schon wieder und heuert beim Ligakonkurrenten an.

Kurz vor Transferschluss verstärkt Borussia Mönchengladbach noch einmal seine Angriffszentrale. Von Ligakonkurrent Union Berlin wechselt Jordan an den Borussia-Park, wo er für eine Saison hin ausgeliehen wird - anschließend besitzen die Fohlen eine Kaufoption.

"Jordan ist ein klassischer Mittelstürmer", wird Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport, auf der Klub-Website zitiert. "Er ist ein Ankerspieler vorne im Zentrum, einer, der Bälle festmachen kann. Ein bundesliga-erfahrener Mann, der unserer Offensive gut tun wird."

Der neunmalige US-amerikanische Nationalspieler (ein Tor) kennt die Bundesliga bereits, absolvierte er doch in der vergangenen Saison 31 Einsätze (vier Tore, drei Assists, kicker-Notenschnitt 3,66) im deutschen Oberhaus für Union Berlin. Nur einmal spielte Jordan durch, wurde ansonsten 15-mal ein- und 15-mal ausgewechselt. Zur unangefochtenen Stammkraft brachte er es nicht - und wurde nun auch wegen der durch Kevin Volland gestiegenen Konkurrenz nach nur einem Jahr weitergereicht.

"Jordan hat viele Spiele für uns bestritten und wichtige Tore erzielt. Dennoch hat die aktuelle Situation mit vielen Offensivspielern nun dazu geführt, dass wir einer Leihe zugestimmt haben”, kommentierte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball Männer, die Leihe.

Von Jordans Transfer für sechs Millionen Euro hatten sich die Verantwortlichen bei Union fraglos mehr versprochen, der Stürmer war als Ersatz für den in die Premier League abgewanderten Taiwo Awoniyi geholt worden. Und die Zahlen bei seinem vorherigen Verein hatten die Hoffnungen überhaupt erst geschürt: Für die Youngs Boys Bern hatte er vor seinem Union-Wechsel in einer Saison 32 Ligaspiele absolviert, in denen er bemerkenswerte 22 Tore und vier Vorlagen angesammelt hatte. In sechs Champions-League-Gruppenspielen hatte der Schweizer Liga-Torschützenkönig zudem zwei Treffer - darunter das Siegtor beim euphorisierenden 2:1-Heimsieg über Manchester United Mitte September - markiert.

Seoane setzte schon in Bern auf Jordan

Bern und Gladbach, vielleicht klingelt es da schon bei dem einen oder anderen Fan. Jordan hatte in seinem ersten Jahr nach seinem Wechsel von Rennes in die Schweiz unter einem gewissen Gerardo Seoane gespielt. Dieser setzte Jordan in 32 Ligaspielen (zwölf Tore, vier Assists) ein, ehe es den Coach nach Leverkusen zog.

Jordan, in Washington D.C. geboren, besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft und hat seine Nationalmannschaft bereits gewechselt. 2017 spielte er noch für die U 21 Frankreichs, ehe der 1,90 Meter große Rechtsfuß 2021 für die Nationalelf der USA debütierte. Seine Eltern stammen aus Kamerun.