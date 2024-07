Offiziell: Selke und der Effzeh gehen getrennte Wege

Es hatte sich bereits seit Wochen abgezeichnet, nun verkündete Angreifer Davie Selke in der Nacht zum Dienstag seinen Abgang vom 1. FC Köln. Die Möglichkeit, weiter mit Geißbock in auf der Brust spielen zu dürfen, "wurde mir final genommen", so Selke via Instagram. Ursprünglich hatte der 29-Jährige seinen Vertrag bis 2026 verlängert, dieser war aber nur für die Bundesliga gültig.