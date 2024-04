Offiziell: Nürnbergs Schmölz wechselt nach Ingolstadt

Dass Daniel Schmölz die Nürnberg Ice Tigers verlassen wird, stand bereits seit längerer Zeit fest. Nun ist mit Ingolstadt die neue Karrierestation des Nationalstürmers bekannt.

Wie die Panther am Montag mitteilten, hat Schmölz einen Zweijahresvertrag bis zum Ende der Spielzeit 2025/26 unterschrieben. "Daniel hat über viele Jahre bewiesen, dass er ein zuverlässiger Torjäger ist", beschrieb Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan den Neuzugang. "Er spielt mit enorm viel Biss und arbeitet insbesondere vor dem Tor sehr hart."

Und auch erfolgreich. In ingesamt 516 DEL-Spielen erzielte Schmölz für die Kölner Haie (2012-2015), die Schwenninger Wild Wings (2015-2017), die Augsburger Panther (2017-2020) und seit 2020 für die Nürnberg Ice Tigers 137 Tore erzielt und 145 Vorlagen gegeben. Seine 120 Hauptrundentore in den vergangenen sieben Spielzeiten werden in diesem Zeitraum von deutschen Stürmern nur von Leo Pföderl und Yazin Ehliz übertroffen - beide waren in diesem Zeitraum auch in Nürnberg aktiv.

Zahlreiche Abgänge bei den Ice Tigers

Schmölz war in drei seiner vier Saisons der Topscorer der Ice Tigers, so auch in der abgelaufenen Spielzeit, als dem Nationalstürmer in 53 Partien 39 Punkte (17 Tore, 22 Vorlagen) gelangen. "Das Gesamtpaket in Ingolstadt hat einfach sehr gut gepasst. Tim hat sich sehr um mich bemüht und ich habe gespürt, dass mich der ERC unbedingt im Team haben will und auf mich setzt", sagte Schmölz, der die Verantwortlichen der Ice Tigers bereits vor längerer Zeit über seinen Abschied aus Nürnberg informiert hat. "Ich möchte in Ingolstadt weiterhin produktiv sein, der Mannschaft aber genauso mit meiner körperlichen Spielweise helfen, erfolgreich zu sein."

Während die Ingolstädter ihren ersten Neuzugang präsentierten, geht der personelle Aderlass bei den Nürnberg Ice Tigers weiter. Die Franken, die in der Play-off-Qualifikation am Erzrivalen Adler Mannheim scheiterten, verlieren nicht nur ihr langjähriges Trainerduo aus Headcoach Tim Rowe und Assistent Manuel Kofler. Denn vor Schmölz mussten die Ice Tigers bereits die Abgänge der Sturmtalente Tim Fleischer (23), Danjo Leonhardt (21) und Elis Hede (23) quittieren. Das Trio wird mit den Straubing Tigers in Verbindung gebracht.