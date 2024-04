Offiziell: Nübel verlängert bis 2029 bei Bayern - und bleibt bis 2026 in Stuttgart

Alexander Nübel kann einen Haken hinter seine langfristige Zukunftsplanung machen. Der 27-Jährige verlängert bis 2029 beim FC Bayern - wird aber noch bis 2026 in Stuttgart spielen.

Jetzt steht es fest: Alexander Nübel wird auch in der kommenden Spielzeit das Tor des VfB Stuttgart hüten - und in der darauffolgenden Saison, wie der kicker vorab berichtete, ebenfalls. Der 27-Jährige hat eine vorzeitige Verlängerung um weitere vier Jahre unterzeichnet und sich somit bis 2029 an den FC Bayern München gebunden, der das am Freitagvormittag bestätigte. Damit wird auch eine Gehaltserhöhung einhergehen.

Bis zum 30. Juni 2026, also zwei weitere Spielzeiten, wird der Schlussmann weiterhin an den VfB Stuttgart verliehen sein, was der Tabellendritte am Freitagvormittag selbst offiziell vermeldete. Der Plan der Bayern ist, dass Nübel zu keinem Zeitpunkt Nummer zwei hinter Neuer, sondern dessen Nachfolger werden soll. Neuers aktueller Vertrag, ebenso der seines Vertreters Sven Ulreich, läuft "nur" bis 2025.

Der FC Bayern hat den Torhütermarkt analysiert

Die langfristige Verlängerung mit Nübel ist auch das Ergebnis einer vereinsinternen Analyse des europäischen Torhütermarktes - mit dem Ergebnis, dass die Bayern ihn in seiner Alterskategorie für den fähigsten Schlussmann halten. Als einen der "besten Torhüter in seiner Altersgruppe", lobte Bayern-Sportvorstand Max Eberl den Rückhalt auch in einem Vereinsvideo zur Verlängerung.

Im Sommer 2020 war Nübel ablösefrei vom FC Schalke 04 an die Säbener Straße gewechselt, nach einer Saison mit lediglich vier Einsätzen für die Münchner ließ er sich ein Jahr später für zwei Spielzeiten an die AS Monaco verleihen. Im Fürstentum schwang sich der gebürtige Paderborner umgehend zur Stammkraft auf und absolvierte 91 Partien in der Ligue 1 und Europa League.

Champions League mit Stuttgart?

Auch beim VfB zählt Nübel zu den Leistungsträgern in der laufenden Saison, in bislang neun seiner 25 Bundesliga-Spiele für den VfB hielt Nübel den Stuttgarter Kasten sauber und weist einen kicker-Notendurchschnitt von 3,02 auf. Die herausragende Saison können die Stuttgarter mit der Qualifikation für die Champions League krönen - und sich dort weiterhin über einen starken Rückhalt freuen.

Mit der langfristigen Verlängerung in München hält sich Nübel gleichzeitig weiterhin die Option offen, dauerhaft im besten Vereins-Wettbewerb Europas aufzulaufen - als Nummer eins in München.