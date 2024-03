Offiziell: Maik Machulla wird neuer Aalborg-Trainer

Nun ist es offiziell: Maik Machulla übernimmt das Traineramt des dänischen Top-Klubs Aalborg Håndbold. Er wird damit der erste deutsche Coach der Vereinsgeschichte.

Maik Machulla hat beim Champions-League-Viertelfinalisten einen Zweijahresvertrag unterschrieben und wird ab dem 1. Juli 2024 das Cheftrainer-Amt bei Aalborg übernehmen. Das gab der Verein am heutigen Freitag (8. März) bekannt. Zuvor gab es bereits dementsprechende Gerüchte (wir berichteten).

Folgt auf Stefan Madsen

Machulla wird damit der Nachfolger von Stefan Madsen, der im Sommer den Verein ein Jahr vor seinem eigentlichen Vertragsende verlassen wird (wir berichteten).

"Bei der Suche nach einem neuen Trainer haben wir uns in erster Linie darauf konzentriert, einen erfahrenen Mann auf die Position zu bekommen, was auch gelungen ist, denn Maik kommt nach vielen Jahren in der starken deutschen Bundesliga zum Verein und verfügt zudem über umfangreiche Champions-League-Erfahrungen mit Flensburg-Handewitt", sagt Aalborgs Geschäftsführer Jan Larsen.

Von Sommer 2017 an trainierte der 47-jährige Machulla die SG Flensburg-Handewitt, mit der er zwei Mal Meister wurde, ehe der Handball-Bundesligist sich im April 2023 von ihm trennte. Machulla sei als Trainer für einen "offensiven, publikumsfreundlichen Spielstil" bekannt, den man ab der kommenden Saison auch bei Aalborg sehen werde, so Larsen.

"Sehr skandinavische Herangehensweise"

"Wir hatten schon früher Erfolg mit ausländischen Trainern und obwohl Maik der erste deutsche Trainer im Verein sein wird, hat er aus seiner Zeit als Trainer in Flensburg-Handewitt eine sehr skandinavische Herangehensweise an die Dinge, von der wir überzeugt sind, dass sie gut mit unserer Identität und unserem Spielerkader harmonieren wird", betont Jan Larsen.

Maik Machulla spricht von einem der "zukunftsorientiertesten Vereine der Welt": "Es gibt eine spannende Gruppe von Spielern, mit denen ich zusammenarbeiten werde, und mein Ziel ist es, dass wir gemeinsam weitere Titel für den Verein gewinnen und Aalborg Håndbold als eine feste Größe im europäischen Klubhandball weiterentwickeln können."

"Ich hoffe, dass ich bei Aalborg Håndbold mit meiner Erfahrung, neuen Inspirationen und meinem Verständnis für den Handball beitragen kann. Die Bedingungen, die Motivation der Mitarbeiter und die hochwertigen Spieler geben uns die Möglichkeit, unsere Ziele gemeinsam zu erreichen", so Machulla.