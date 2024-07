Offiziell: Luka Cindric wechselt nach Ungarn

In den vergangenen Tagen hatte sich dieser Transfer bereits abgezeichnet, nun ist er offiziell: Der kroatische Star-Spielmacher Luka Cindric wechselt nach Ungarn.

Der ungarische Top-Klub 4iG Veszprém holt Luka Cindric. Der kroatische Handball-Nationalspieler folgt damit Trainer Xavi Pascual von Dinamo Bukarest nach Ungarn.

Der 30-jährige Cindric hat in Veszprém einen Zweijahresvertrag mit einer Option auf zwei weitere Jahre unterschrieben, teilte sein neuer Verein am heutigen Donnerstag (4. Juli) mit. In Rumänien hatte der Mittelmann eigentlich noch einen bis 2026 gültigen Vertrag.

"Luka Cindric ist ein hochklassiger und erfahrener Handballer auf der Spielmacher-Position, was er in der Champions League bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. Nachdem wir uns mit Xavi Pascual geeinigt hatten, war klar, dass wir zur Umsetzung seiner Spielphilosophie einen weiteren Spieler brauchen, der auf den Rückraum-Positionen eingesetzt werden kann", erklärt Veszpréms Geschäftsführer Dr. Csaba Bartha.

Veszprém-Kader damit "fast komplett"

"Da wir wussten, dass Luka in letzter Zeit an Verletzungen litt, wurde er vor seinem Transfer einer gründlichen medizinischen Untersuchung unterzogen", betont Bartha. Demnach haben die Ärzte grünes Licht gegeben. "Wir sind sicher, dass Luka Cindric eine große Hilfe und eine gute Verstärkung sein wird - und mit seiner Ankunft ist der Kader für 2024/25 fast komplett", so der neue Geschäftsführer des ungarischen Double-Siegers.

Luka Cindric gab 2014 sein Debüt für die kroatische Nationalmannschaft. Mit seinem Land holte er 2016 EM-Bronze und 2020 EM-Silber. Zudem gewann er gleich drei Mal die Champions League: 2017 mit Vardar Skopje sowie 2021 und 2022 mit dem FC Barcelona.