Offiziell: Leverkusen verpflichtet 16-jährigen Schweden Kanga

Bayer 04 Leverkusen hat den 16 Jahre alten Jardell Kanga unter Vertrag genommen. Der Offensivspieler kommt aus der zweiten schwedischen Liga - und hat für sein Alter bereits einiges an Profi-Erfahrung vorzuweisen.

Bereits am vergangenen Sonntag hatte der kicker über den sich anbahnenden Transfer berichtet, am Donnerstag machte der Verein die Verpflichtung dann offiziell: Kanga wechselt mit sofortiger Wirkung nach Leverkusen und soll zunächst für die U 19 auflaufen. Nach kicker-Informationen zahlt Bayer 04 eine Ablöse, die im Bereich von 200.000 Euro liegen soll, und gibt Kanga einen Dreijahresvertrag.

Kanga, der als hängende Spitze, Rechtsaußen oder im offensiven Mittelfeld einsetzbar ist, hatte unter anderem beim FC Barcelona vorgespielt und im Herbst ein Probetraining in Leverkusen absolviert, bei dem er einen guten Eindruck hinterließ. Auch andere Klubs hatten intensiv um den Teenager geworben, der für IF Brommapojkarna bereits im Alter von 15 Jahren in der dritten schwedischen Liga debütierte und in der aktuell laufenden Zweitliga-Saison auf 23 Ligaspiele und fünf Tore kommt.

"Für sein Alter hat er schon viel Erfahrung im Senioren-Fußball gesammelt", wird Leverkusen NLZ-Leiter Thomas Eichin zitiert. "Darüber hinaus ist Jardell torgefährlich, schnell und kann in der Offensive auf mehreren Positionen eingesetzt werden."