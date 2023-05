Offiziell: Krickau wird Machulla-Nachfolger in Flensburg

Drei Wochen nach der Entlassung von Trainer Maik Machulla hat die SG Flensburg-Handewitt einen Nachfolger gefunden. Nicolej Krickau kommt im Sommer vom dänischen Erstligisten GOG Svendborg TGI.

Nach der Entlassung Machullas vor gut drei Wochen übernahm Mark Bult das Traineramt beim Handball-Bundesligisten bis Saisonende. Seither gewann die SG drei Spiele, nur dem direkten Konkurrenten aus Berlin musste man sich geschlagen geben. Vier Spieltage vor Schluss haben die Flensburger noch immer Chancen auf den Titel - oder wollen zumindest den Einzug in die Champions League schaffen, nachdem man zuvor binnen weniger Wochen eine starke Saison an die Wand gefahren hatte.

Während die Mannschaft also in der heißen Saisonphase steckt, hat man im Hintergrund bereits die Planungen für die kommende Saison begonnen - und einen Nachfolger für den Trainerposten präsentiert. Vom dänischen Erstligisten GOG Svendbord TGI kommt Nicolej Krickau zur SG. An der Flensburger Förde unterschrieb der 36-jährige Däne einen Dreijahres-Vertrag.

Glandorf sicher: Spielphilosophie passt zur SG

"Mit Nicolej Krickau haben wir einen talentierten, ehrgeizigen und motivierten Cheftrainer gefunden, der ideal zu uns passt. Seine Spielphilosophie entspricht genau unseren Vorstellungen und er bringt bereits wertvolle Erfahrungen mit. In der kommenden Saison wird er bei uns einen Kader übernehmen, in dem er bereits viele Spieler aus seiner Zeit in Dänemark bestens kennt. Wir freuen uns schon sehr auf die künftige Zusammenarbeit", lässt sich SG-Geschäftsführer Holger Glandorf in einer Vereinsmitteilung zitieren.

"Es ist eine große Ehre, Teil der SG Flensburg-Handewitt zu werden und ich bin unglaublich stolz, die Verantwortung als Cheftrainer hier zu übernehmen. Gemeinsam mit den Spielern und dem gesamten Trainerteam werde ich hart arbeiten, um die erfolgreiche Tradition des Vereins fortzusetzen und weiterzuentwickeln", so der Trainer, der versprach: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle an einem Strang ziehen werden, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen."

Krickau vor Titelverteidigung in Dänemark

Wie dänische Medien zuvor berichteten, soll eine Vertragsklausel ihm einen vorzeitigen Abschied aus Svendborg ermöglicht haben, wo er ursprünglich noch bis 2025 unter Vertrag gestanden hatte. Mit GOG hat Krickau die Hauptrunde der dänischen Liga auf dem zweiten Platz abgeschlossen. Nun absolviert das Team die Finalrunde, der Trainer könnte sich mit der Titelverteidigung gen Flensburg verabschieden. Den dänischen Pokal hat das Team in der laufenden Runde bereits gewonnen, in der Champions League steht man am Donnerstagabend vor dem Rückspiel im Viertelfinale beim FC Barcelona.

