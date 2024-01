Offiziell krank: Dresden ohne Batista Meier ins Trainingslager

Ohne Rückkehrer Oliver Batista Meier ist die SG Dynamo Dresden am Mittwoch ins Trainingslager nach Belek gereist. Er sei krank, hieß es vom Verein. Ein neues Kapitel in der "OBM"-Posse.

Die Fakten liegen auf dem Tisch: Die Beziehung zwischen Dynamo und Oliver Batista Meier (22) ist gescheitert. Daran haben auch die starken Leistungen des treffsichersten Drittliga-Spielers der Hinrunde (neun Tore, zehn Assists) während seiner Leihe nach Verl nichts geändert. Die Chemie auf und neben dem Platz scheint unabänderlich gestört zu sein. Und so ist es weder für die Dresdner noch für den Offensivakteur vorstellbar, gemeinsam in Richtung 2. Liga zu steuern. Stattdessen verfolgen beide Parteien ihren eigenen Weg ins Unterhaus.

Das frühzeitige Ende der Leihe soll Batista Meier schon in kurzer Zeit zu seinem Ziel führen, der HSV und Paderborn gelten als Interessenten. Mit der Ablöse im mittleren sechsstelligen Bereich will die SGD sich ihrerseits mit einem besser passenden Spieler verstärken und aufsteigen. So zumindest der Plan.

Es passt ins Bild, dass "OBM" am Dienstag zum Auftakt fehlte. Er habe einen Infekt, teilte Sportchef Ralf Becker mit. Folgerichtig trat Batista Meier auch die Reise in das bis 11. Januar andauernde Trainingslager nach Belek (Türkei) nicht mit an. Notfalls könne er nachkommen, erklärte Becker. Allein der Glaube daran fehlt, ebenso wie eine ernstzunehmende Spur nach einer durchaus benötigten Offensivalternative.

Mit 28 Spielern in Belek

Am Donnerstag nimmt der aus 25 Feldspielern und drei Torhütern bestehende Kader die Arbeit im Wintertrainingslager auf. Zum Auftakt gibt es um 10 und 16 Uhr gleich zwei Einheiten für die Schützlinge von Cheftrainer Markus Anfang. Zur Gruppe gehören unter anderem auch die vier U-19-Spieler Dmytro Bohdanov, Matthias Wetschka, Emil Zeil und Torhüter Marlon Grafe.

Als Tabellenzweiter haben die Dresdner die Rückkehr in die 2. Bundesliga in der eigenen Hand. Am 20. Januar trifft die SGD zum Auftakt der Restrückrunde auf den SV Sandhausen.