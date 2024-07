Offiziell: King James verlängert mit den Lakers

Es hatte sich abgezeichnet, nun ist es offiziell: LeBron James spielt auch in der kommenden Saison für die Los Angeles Lakers - das dann sogar mit seinem Sohn Bronny.

Wie die Lakers am Sonntag mitteilten, unterschrieb LeBron James einen neuen Vertrag - Details wurden dabei aber nicht genannt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge handelt es sich um einen Zweijahresvertrag.

Nach Informationen von ESPN erhält der 39-Jährige 101 Millionen US-Dollar (ca. 93 Millionen Euro) in den kommenden beiden Spielzeiten - das entspricht entgegen früherer Meldungen nicht dem Maximalgehalt, James verzichtet demnach auf drei Millionen US-Dollar.

Mehr Spielraum für die Lakers

Vor wenigen Tagen war James aus dem finalen Jahr seines 51,4 Millionen US-Dollar schweren Vertrags mit den Lakers für die Saison 2024/25 ausgestiegen, auch um L.A. mehr Spielraum für "die Verbesserung des Kaders im Vordergrund", zu verschaffen, wie sein Agent Rich Paul erläutert hatte.

Seine nun etwas geringeren Bezüge führen auch dazu, dass sich die Lakers Luxussteuer sparen, da sie die Gehaltsobergrenze nicht übersteigen. Auch soll der neue Kontrakt des vierfachen NBA-Champions eine "no trade clause" beinhalten, wonach die Lakers ihn nicht ohne sein Einverständnis traden können.

Der 39-jährige Forward, der sich momentan mit Team USA auf die Olympischen Spiele in Paris vorbereitet, geht damit also in seine 22. Saison in der NBA - und dürfte sich damit wohl auch einen großen Traum erfüllen. 2024/25 wird er mit seinem Sohn Bronny zusammen auf dem Court stehen, der 19-jährige Point Guard war jüngst in der zweiten Runde des Draft an 55. Stelle von den Lakers gezogen worden und hat einen Vierjahresvertrag über 7,9 Millionen Dollar unterschrieben. Wobei er einen Großteil der kommenden Spielzeit vermutlich im Lakers-Farmteam in der G-League spielen wird.

King James ist der einzige Spieler in der Geschichte der der besten Basketball-Liga der Welt, der die magische Marke von 40.000 Punkten geknackt hat.