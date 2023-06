Offiziell: Kanté folgt Benzema zu Al-Ittihad

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es von offizieller Seite bestätigt: N'golo Kanté verlässt den FC Chelsea und wechselt ablösefrei nach Saudi-Arabien, wo er sich Karim Benzemas neuem Klub Al-Ittihad anschließt.

Der Meister der Saudi Professional League hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den nächsten alternden Star-Spieler verpflichtet. Wie der Verein in der Nacht von Montag auf Dienstag nach 1 Uhr Ortszeit unter anderem in Form eines kurzen Videos bekanntgab (nach 0 Uhr MESZ), wechselt N'golo Kanté zu Al-Ittihad. Der 32-Jährige unterschreibt in Saudi-Arabien einen Vertrag bis 2026.

Erst am vergangenen Dienstag hatte der Klub aus der knapp 4,7-Millionen-Einwohner-Metropole Dschidda die Unterschrift von Karim Benzema für ein kolportiertes Jahresgehalt in Höhe von 200 Millionen Euro in trockene Tücher gebracht. In Saudi-Arabien werden Benzema, Kanté und Co. in der kommenden Saison auf Cristiano Ronaldo (38, Al-Nasr Riad) treffen.

Kanté lockte angeblich ebenfalls das viele Geld, ein Gehalt in Höhe von 100 Millionen Euro pro Saison steht für ihn in Saudi-Arabien im Raum. Genau wie Benzema wechselt der Franzose ablösefrei, sein Vertrag beim FC Chelsea ist in diesem Sommer ausgelaufen.

Kanté: Mehrere Monate Pause nach Oberschenkelverletzung

Der Mittelfeldspieler verbrachte die letzten sieben Jahre bei den Blues, nachdem er im Anschluss an die Überraschungsmeisterschaft mit Leicester City 2016 zu den Blues gewechselt war. Dort galt er eine Zeit lang als bester Sechser der Welt, allerdings machten ihm zuletzt Verletzungen und private Probleme zu schaffen.

In der abgelaufenen Saison musste Kanté, in Paris geboren und über die Ausbildungsstation US Boulogne sowie später SM Caen nach England gekommen, aufgrund einer Oberschenkelverletzung mehrere Monate pausieren, letztlich kam er nur auf sieben Einsätze in der Premier League (eine Vorlage) und zwei Partien in der Champions League. In acht dieser neun Partien stand er in der Startelf.

In seiner Zeit beim FC Chelsea gewann der Weltmeister von 2018 ein weiteres Mal die Premier League (2017), zudem gehören die Europa League (2019) und die Champions League (2021) zu seiner Trophäensammlung. Außerdem gebührten ihm Nominierungen für den Ballon d'Or der Jahre 2017, 2018, 2021 und die Auszeichnungen zum besten Premier-League-Spieler sowie Englands Spieler der Saison 2016/17.