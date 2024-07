Offiziell: Kabadayi wechselt nach Augsburg

Es hatte sich angedeutet: Yusuf Kabadayi geht künftig für den FC Augsburg auf Torejagd. Der Flügelspieler kommt vom FC Bayern München - und ist ein weiterer Vorgriff der Fuggerstädter auf drohende Abgänge.

Kabadayi spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim FC Schalke 04 und empfahl sich in 23 Zweitliga-Einsätzen (vier Tore) für höhere Aufgaben. In Augsburg unterschreibt der 20 Jahre alte Flügelspieler wie berichtet einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2028. Der FCA überweist im Gegenzug eine sechsstellige Summe an den FC Bayern München, bei dem er seit 2012 seine fußballerische Ausbildung durchlaufen hatte.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FC Augsburg. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, dass ich mich hier - in der Nähe meiner Heimatstadt München - optimal weiterentwickeln kann", meinte Kabadayi zu seinem Wechsel. "Jetzt heißt es für mich, in der Vorbereitung Gas zu geben und mir möglichst viele Spielminuten in der Bundesliga zu verdienen."

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic freut sich auf seinen Neuzugang: "Mit Yusuf bekommen wir einen aufstrebenden jungen Offensivspieler, der über eine sehr gute Grundausbildung verfügt. Mit seiner Dribbelstärke, seinen Tempoläufen und mit seinen physischen Anlagen ist er in der Offensive variabel einsetzbar. Nach seiner letzten Station in der 2. Bundesliga soll Yusuf beim FCA den nächsten Entwicklungsschritt in der Bundesliga gehen."

Augsburg rüstet sich für Abgänge

Die Augsburger bestätigen mit der Verpflichtung einmal mehr ihre in diesem Sommer eingeschlagene Transfer-Strategie. Bereits in den vergangenen Wochen stellte der FCA Samuel Essende und Keven Schlotterbeck vor - und griff damit den drohenden Abgängen seiner Stammspieler Ermedin Demirovic und Felix Uduokhai vor.

Kabadayi ist als dribbelstarker Flügelspieler ein potenzieller Nachfolger für Ruben Vargas. Der Schweizer EM-Fahrer hat seine Abschiedsgedanken bereits öffentlich kundgetan und betreibt mit den Eidgenossen beim Turnier Werbung in eigener Sache.