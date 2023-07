Offiziell: Jeong wechselt zum VfB Stuttgart

Nach vier Jahren beim SC Freiburg wechselt Woo-Yeong Jeong (23) zur Ligakonkurrenz nach Stuttgart. Beim VfB unterschreibt der Südkoreaner einen Vertrag bis 2026.

Bereits seit mehreren Wochen hatte der VfB Stuttgart um die Dienste von Woo-Yeong Jeong geworben. Nun ist das Tauziehen, wie vom kicker bereits am Sonntag berichtet, beendet. Am Dienstag bestätigten die Verantwortlichen des VfB den Transfer ihres Wunschspielers.

Mit warmen Worten wird er aus dem Breisgau verabschiedet. "Wir schätzen Woo-Yeong für seine vorbildliche Haltung auf dem Platz und in der Kabine. Er ist ein echter Teamplayer", sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach über den Abgang. "Woo-Yeong hatte bei uns nicht wenig Einsätze, allerdings unterliegen Spieler aus Südkorea auch besonderen Zwängen. Durch noch mehr Spielzeit erhöht sich für ihn die Möglichkeit, durch Berufungen und Erfolge mit der Nationalmannschaft vom Militärdienst befreit zu werden und seine Karriere ohne Unterbrechung voranzutreiben. Diese Perspektive wollten wir unterstützen."

Militärdienst könnte Ablösesumme verändern

Der Sport-Club bekommt eine Sockelablöse von 2,8 Millionen Euro von den Schwaben. Darüber hinaus wurden weitere Boni vereinbart, u.a. für eine eventuelle Befreiung vom Militärdienst, sodass die Summe auf gut vier Millionen Euro steigen könnte.

Wohlgemuth lobt "Ehrgeiz und mannschaftsdienliche Art"

"Wir freuen uns sehr, dass Woo-Yeong künftig unser Trikot trägt. Seine fußballerischen Fähigkeiten machen unser Offensivspiel deutlich variabler, dazu ist Woo-Yeong mit seinem Ehrgeiz und seiner mannschaftsdienlichen Art ein Gewinn für uns", wird VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zitiert. "Und nicht zuletzt verfügt er trotz seines relativen jungen Alters schon über eine beachtliche Bundesligaerfahrung."

Jeong, der aus der Akademie des FC Bayern entstammt, war 2019 nach Freiburg gewechselt. Zwar ließ er sein Können bei den Breisgauern immer wieder aufblitzen. Zum unumstrittenen Stammspieler schaffte es der variabel einsetzbare Offensivspieler unter Christian Streich jedoch nie.

Jeong: "Auch deshalb wollte ich hierher wechseln"

Bestes Beispiel dafür war die vergangene Saison. Zwar gehörte Jeong in allen 34 Bundesliga-Partien dem Kader des Sport-Clubs an und verzeichnete auch 26 Einsätze. Jedoch schaffte er es nur viermal in die Startelf. Insgesamt kam der Südkoreaner für Freiburg in exakt 100 Pflichtspielen zum Einsatz (elf Tore).

Nun will er in Stuttgart das schaffen, was ihm beim Landesrivalen verwehrt geblieben war, und regelmäßiger spielen.

"Der VfB hat eine gute Mannschaft und ich glaube, dass der Wechsel der richtige Schritt für mich ist. Ich habe schon einige Male in Stuttgart gespielt und kenne deshalb die gute Stimmung im Stadion", sagt Jeong, der künftig das Trikot mit der Rückennummer 10 tragen wird. "Auch deshalb wollte ich hierher wechseln."