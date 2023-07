"Offiziell im Ruhestand": Greiss schlägt neues Kapitel in seinem Leben auf

Thomas Greiss hängt die Kufen an den Nagel. Der 37-Jährige bestätigte selbst, dass er "offiziell im Ruhestand" sei.

Zuvor hatte die NHL via ligaeigener Website über das Karriereende des deutschen Nationaltorhüters berichtet. Greiss blickt auf eine lange und bewegende Karriere zurück. 2004 wurde der Goalie von den San Jose Sharks in der dritten Runde des Drafts gezogen, bei den Sharks erhielt Greiss dann auch seinen ersten NHL-Vertrag.

Insgesamt verbrachte Greiss 14 Jahre in der besten Eishockey-Liga der Welt und kann auf stolze 386 Spiele in der Regular Season zurückblicken. Neben San Jose spielte er auch für die Phoenix Coyotes, die Pittsburgh Penguins, die New York Islanders, die Detroit Red Wings sowie zuletzt bei den St. Louis Blues.

Kein großer Titel

Der ganz große Coup blieb ihm verwehrt, allerdings erhielt er 2019 die "William M. Jennings Trophy", die jährlich an den Goalie geht, der mindestens 25 Einsätze hatte und dessen Team in der regulären Saison die wenigsten Gegentreffer kassierte. Greiss ist bislang der einzige Deutsche, der diesen Award gewonnen hat.

Ist Greiss in Nordamerika titellos, so gilt das nicht für Deutschland, denn 2004 gewann er mit den Kölner Haien den deutschen Pokal, der von 2002 bis 2009 ausgespielt wurde. 2006 nahm er zudem am DEL-All-Star-Game teil.

Seit dem 1. Juli war er ein Free Agent und somit ohne Team. "Es gab schon einige Überlegungen, aber im Endeffekt habe ich mir ein paar Angebote angeschaut, die mich nicht wirklich gereizt haben", gestand der Füssener, der 2006 und 2010 mit der deutschen Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen teilnahm, mit Blick auf etwaige Angebote, die er im Sommer erhalten hatte.

"Das führt dazu, dass ich bereit war, den Schritt zu machen und freue mich darauf, ein paar neue Dinge in meinem Leben zu tun. Ich freue mich jetzt auf das nächste ruhigere Kapitel mit mehr Zeit für die Familie."