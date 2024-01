Offiziell: Hoffenheim leiht "dynamischen Außenverteidiger" Jurasek aus

Die TSG Hoffenheim verstärkt sich in der Defensive: Wie der Bundesligist am Montag verkündete, wechselt der tschechische Nationalspieler David Jurasek (23) auf Leihbasis nach Sinsheim.

Spekulationen gab es bereits seit Mittwoch, nun machte es die TSG Hoffenheim offiziell: David Jurasek wechselt auf Leihbasis von Champions-League-Teilnehmer Benfica Lissabon nach Sinsheim und soll dort die linke Abwehrseite bekleiden. Der Tscheche weilte bereits seit Samstag in Deutschland und wurde nun nach den bestandenen Medizinchecks offiziell vorgestellt.

Nach einem Linksverteidiger suchte die TSG bereits seit dem Abgang von David Raum im Sommer 2022, diese Lücke soll Jurasek nun füllen. Zwar leiht Hoffenheim den 23-Jährigen zunächst bis Saisonende aus, zusätzlich hat sich der Bundesligist aber auch eine Kaufoption gesichert.

"David ist ein extrem dynamischer Außenverteidiger, für den wir uns schon im Sommer interessierten. Allerdings war eine Verpflichtung zu diesem Zeitpunkt nicht zu realisieren", wird TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Er ist schnell, offensivstark und kann auf der linken Seite in verschiedenen Grundordnungen variabel eingesetzt werden."

Nur kurzes Lissabon-Kapitel für Jurasek

Mit dem Ziehen der Kaufoption würde das Kapitel des fünfmaligen tschechischen Nationalspielers in Lissabon nach kürzester Zeit wieder enden. Erst im vergangenen Sommer war Jurasek für die stolze Ablöse von 14 Millionen Euro von Slavia Prag zum portugiesischen Meister gewechselt und hatte dort einen Vertrag bis 2028 unterschrieben, wirklich Fuß fassen konnte er dort unter Roger Schmidt jedoch nie.

Lediglich sechs Ligaeinsätze sowie je drei Spiele in der Champions League und in Pokalwettbewerben stehen für den 23-Jährigen in dieser Saison zu Buche, insgesamt kommt Jurasek erst auf 478 Pflichtspielminuten. Auf eine Torbeteiligung kam er in dieser Zeit nicht.

Bei den Hoffenheimern soll sich das schleunigst ändern, will sich Jurasek doch für einen Platz im tschechischen EM-Aufgebot bewerben. Fünf Spiele hat Jurasek bislang für sein Land absolviert, bei den vergangenen beiden Länderspielen der tschechischen Nationalmannschaft im November in Polen (1:1) und gegen Moldawien (3:0) saß der 23-Jährige aber über die volle Distanz auf der Bank.

Erster Winter-Neuzugang nach drei Abgängen

"David ist ein kampf- und willensstarker Spieler, der den Wettbewerb innerhalb unseres Kaders mit seinen Qualitäten deutlich erhöhen wird", freut sich Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball bei der TSG, über den Neuzugang. "Er schlägt gefährliche und schwer zu verteidigende Flanken und überzeugt trotz seiner erst 23 Jahre bereits mit einer enormen Präsenz auf dem Rasen."

Für die Hoffenheimer stellt Jurasek der erste Winter-Neuzugang da, nachdem zuvor Kevin Vogt an Union Berlin verkauft und Julian Justvan (Darmstadt) sowie Attila Szalai (Freiburg) verliehen wurden.