Offiziell: Hertha holt nigerianischen Nationalspieler Ejuke

Hertha BSC hat den nächsten Sommerneuzugang präsentiert: Chidera Ejuke (24) wechselt wie erwartet auf Leihbasis von ZSKA Moskau in die Hauptstadt.

Am Mittwochmorgen hatte der kicker den Medizincheck des achtmaligen nigerianischen Nationalspielers angekündigt, am Nachmittag machte Hertha den Deal offiziell. Chidera Ejuke hatte von der von der FIFA allen ausländischen Spielern in Russland eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, seinen laufenden Vertrag für eine Saison - bis zum 30. Juni 2023 - aussetzen und frei wechseln zu können. Heißt: Die Berliner leihen den Linksaußen von ZSKA Moskau für eine Saison aus - ohne Kaufoption.

"Chidera hat sich bereits in mehreren europäischen Ligen bewiesen, bringt eine gute Technik sowie Vielseitigkeit und eine Menge Tempo mit. Wir sind davon überzeugt, dass er unser Spiel mit seinen Fähigkeiten bereichern wird", wird Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic zitiert.

Ejuke wird in Berlin die Rückennummer 40 tragen, er fühlt sich speziell auf dem linken Flügel wohl: "Ich freue mich auf Hertha, auf die Bundesliga und diese besondere Herausforderung. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir zusammen die Ziele des Klubs erreichen." Wann Ejuke ins Hertha-Trainingslager nach Burton-upon-Trent in der Nähe von Birmingham nachreisen kann, hängt davon ab, wie schnell er sein Visum für Großbritannien erhält.

Der Nigerianer war seit Sommer 2020 in Russland aktiv und sammelte in 65 Pflichtspielen 18 direkte Torbeteiligungen (zehn Tore, acht Assists).