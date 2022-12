Offiziell: Hellmann und Leki übernehmen DFL-Führung interimsweise

Was der kicker bereits am Montag berichtet hatte, ist von der DFL am Donnerstag bestätigt worden: Axel Hellmann und Oliver Leki werden die Geschäfte Donata Hopfens interimsweise bis Saisonende übernehmen.

Sowohl Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Hellmann als auch Freiburgs Finanzvorstand Oliver Leki haben bereits Ämter bei der DFL inne. Der 51-jährige Hellmann wurde August 2022 erstmals ins DFL-Präsidium gewählt, der 49-jährige Leki sitzt seit 2019 im Aufsichtsrat der DFL. Dass das Duo die Geschäfte an der Spitze der DFL interimsweise übernehmen wird, hatte der kicker bereits am Montag vermeldet.

"Bis zum 30. Juni 2023 werden Oliver Leki und Axel Hellmann gemeinsam die Geschäftsführung bilden", sagte Hans-Joachim Watzke, der Aufsichtsratsvorsitzende der DFL, am Donnerstagmittag auf einer Pressekonferenz. "Wir bedanken uns bei Axel Hellmann und Oliver Leki dafür, dass sie in einer Phase, in der wichtige Weichen für den deutschen Profifußball gestellt werden, Verantwortung übernehmen. Mein Dank gilt obendrein Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg, die den Solidargedanken gelebt und diese Doppelspitzen-Lösung dadurch überhaupt erst ermöglicht haben."

"Wir befinden uns im deutschen Profifußball in einer herausfordernden Lage, in der Entscheidungen getroffen werden müssen, die eine große Bedeutung für die Zukunft haben. Es ist für mich selbstverständlich, dass ich mich gemeinsam mit Oliver Leki und einem starken Team dieser Herausforderung stelle und Verantwortung übernehme", sagte Hellmann. Hellmann wird die Aufgaben bei der DFL parallel zu seiner Tätigkeit als Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt Fußball AG ausführen. Auch Leki wird beim SCF seine Funktionen als Vorstand Finanzen, Organisation und Marketing fortführen. Während der Zeit wird er allerdings sein Mandat im Aufsichtsrat der DFL ruhen lassen: "Das ist ja logisch", sagte Watzke. Watzke selbst wird bis Saisonende auch als Sprecher des Aufsichtsrats fungieren.

Hellmann und Leki haben sich nicht nur in ihrem bisherigen Wirken im Ligaverband einen Namen gemacht, sondern auch durch ihre erfolgreiche Arbeit in den Vereinen. Sowohl die SGE als auch der SCF stehen sportlich wie finanziell gut da.

Am Mittwochabend sind der DFL-Aufsichtsrat und die bisherige DFL-Chefin Donata Hopfen übereingekommen, die ursprünglich bis Ende 2024 datierte Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden - und bestätigte damit eine kicker-Exklusiv-Meldung vom Sonntag.

Hopfen folgte erst am 1. Januar 2022 auf den langjährigen DFL-Chef Christian Seifert. Der 46-Jährigen wurde vorgeworfen, dass es ihr nicht gelungen sei, eine eigene Handschrift zu entwickeln. Zudem soll sich seit ihrem Amtsantritt die Stimmung in der DFL-Zentrale in Frankfurt (Main) verschlechtert haben, etliche langjährige Mitarbeiter haben die DFL in diesem Jahr verlassen.