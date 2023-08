Offiziell: Hannes Wolf steigt beim DFB zum Direktor auf

Hannes Wolf steigt beim DFB auf: Der ehemalige Bundesligatrainer und derzeitige U-20-Auswahlcoach wird Direktor mit den Zuständigkeitsbereichen Nachwuchs, Training und Entwicklung.

Wie der Aufsichtsrat des DFB beschloss, soll Wolf den neu geschaffenen Posten übernehmen. Zuvor hatte der kicker über die bevorstehende Beförderung von Wolf berichtet. Seine Rolle als Trainer der U-20-Nationalmannschaft wird der 42 Jahre alte Fußball-Lehrer beibehalten. Damit übernimmt er zusätzlich zum DFB-Trainerjob die Führungsrolle im deutschen Nachwuchsfußball, die auch den weiblichen Nachwuchsbereich beinhaltet. Dies teilte der DFB am Montag mit.

Wolf und sein Kompetenzteam wollen "Impulse für gutes Nachwuchstraining in Deutschland geben"

"Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen von Präsident Bernd Neuendorf und der DFB-Gremien," wird Wolf auf der Verbands-Website zitiert. Wolf bekommt für seine neue Aufgaben ein Kompetenzteam zur Seite gestellt, in dem sich etliche prominente Namen finden: Hanno Balitsch, Lars und Sven Bender, Antonio Di Salvo, Hermann Gerland, Sabine Loderer, Lena Lotzen, Nikola Ludwig, Daniel Stredak und Sandro Wagner. "Gemeinsam mit unserem Kompetenzteam werden wir Impulse für gutes Nachwuchstraining in Deutschland geben", sagte Wolf.

"Rudi Völler und ich haben in den vergangenen Monaten viele gute und intensive Gespräche mit mehreren interessanten Persönlichkeiten geführt. Wir freuen uns sehr, nun mit Hannes Wolf einen ausgewiesenen Fachmann und einen tollen Charakter für diese wichtige Position gewonnen zu haben", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. "Hannes Wolf kennt die Strukturen im deutschen Fußball - sowohl innerhalb der Verbände als auch der Klubs und Profiligen - und hat in unterschiedlichen Funktionen unter Beweis gestellt, dass er konzeptionell, strategisch, aber auch pragmatisch und vor allem mit hohem Praxisbezug und viel Hingabe und Leidenschaft den Nachwuchsfußball in Deutschland entscheidend weiterentwickeln kann."

Weiterer Direktorenposten für Nationalelf der Frauen geplant

Wolf wird beim DFB intern hoch geschätzt. Im Juniorenbereich führte er die A-Jugend Borussia Dortmunds 2016 zum Meistertitel. Ein Jahr später stieg er mit dem VfB Stuttgart in die Bundesliga auf und wurde als Trainer des Jahres 2017 ausgezeichnet. Im Winter 2017/18 musste er allerdings bei den Schwaben gehen, auch ein Engagement beim Hamburger SV endete mit dem verpassten direkten Wiederaufstieg unglücklich. 2021 übernahm er interimsweise zusätzlich zu seiner Arbeit beim DFB Bayer 04 Leverkusen und führte die Werkself ins internationale Geschäft.

Zudem teilte der DFB mit, "dass neben den nun besetzten Direktoren-Stellen für die Nationalmannschaft der Männer mit Rudi Völler und den Nachwuchsbereich mit Hannes Wolf in den nächsten Monaten eine weitere für die Nationalelf der Frauen geschaffen und besetzt werden soll."

Gespräche mit Khedira zuvor gescheitert

Anfang vergangener Woche waren die Gespräche zwischen Sami Khedira und dem DFB über einen Einstieg des Weltmeisters von 2014 beim Verband gescheitert. Dabei sollen nicht finanzielle, sondern vielmehr inhaltliche und strukturelle Gründe eine Rolle gespielt haben.

Dass es wohl keine Zusammenarbeit zwischen dem 36-Jährigen und dem DFB geben würde, hatte sich bereits zuvor im Interview des Weltmeisters mit dem kicker abgezeichnet. Zu weit waren die innovativen Vorschläge Khediras entfernt von dem wenig ausgeprägten Reformwillen der Verbandsspitze um Präsident Bernd Neuendorf.