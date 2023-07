Offiziell: Halle bindet Probespieler Wolf

Marco Wolf überzeugte als Probespieler beim Halleschen FC. Nun hat der 22-Jährige einen Vertrag beim Drittligisten erhalten.

Was sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet hatte, machte der Hallesche FC am Dienstagnachmittag offiziell: Marco Wolf unterschreibt einen Vertrag beim Drittligisten.

Wolfs Verhalten auf wie neben dem Platz überzeugte

Im Trainingslager des HFC war der 22-Jährige bereits Teil des Kaders und durfte sich auch in Testspielen zeigen. Doch nicht nur seine Leistungen auf dem Platz überzeugten die Verantwortlichen, Wolf einen Vertrag anzubieten. "Marcos spontane Zusage, nachträglich zur Mannschaft ins Trainingslager nach Polen zu stoßen, sowie sein Verhalten auf und neben dem Platz dort haben unseren Eindruck bestärkt, dass er wirklich zu uns will", zeigt sich Sportdirektor Thomas Szobotzik von der Einstellung des Neuzugangs in einer Mitteilung begeistert.

"Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Kreativität, Technik und Torgefahr unseren Kader stärker machen wird, wenn er den Trainingsrückstand aufgearbeitet und hundertprozentige Fitness erlangt hat", so Szobotzik weiter über Wolf, der nach drei Jahren in der Zweitvertretung des VfB Stuttgart ablösefrei wechselt.

Auf die Erfahrung aus 69 Einsätzen (16 Tore) in der Regionalliga Südwest kann Wolf bereits zurückblicken, nun will sich der offensiv flexibel einsetzbare Spieler eine Liga höher beweisen. "Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, Teil des Halleschen Fußballclubs zu sein. Ich werde mein Bestes geben, um dem Team zu helfen und gemeinsam Erfolge zu feiern. Ich freue mich darauf, mit meinen neuen Teamkollegen auch zukünftig zusammenzuarbeiten und das Beste aus mir herauszuholen."