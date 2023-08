Offiziell: Gladbach verleiht Fraulo in die Eredivisie

Jetzt ist der Abschied offiziell. Oscar Fraulo verlässt Borussia Mönchengladbach und schließt sich dem FC Utrecht an. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler wird für ein Jahr mit Kaufoption verliehen.

Am vergangenen Mittwoch hatte der kicker von dem bevorstehenden Wechsel in die Eredivisie zum FC Utrecht berichtet, nun ist der Deal mit Oscar Fraulo in trockenen Tüchern. Das Mittelfeldtalent aus Dänemark geht auf Leihbasis für ein Jahr in die Niederlande. Dort soll der Youngster auf hohem Niveau die für sein Alter wichtige Spielpraxis sammeln. In Gladbach wäre dies aufgrund der Konkurrenzsituation im zentralen Mittelfeld schwierig geworden. Deshalb stand eine Ausleihe schon seit längerer Zeit im Raum. Der FC Utrecht hat außerdem eine Kaufoption für den Dänen.

Fraulo wechselte vor einem Jahr für eine Ablösesumme im niedrigen siebenstelligen Bereich vom FC Midtjylland in den Borussia-Park und erhielt einen Vertrag bis 2026. Mit seiner frechen Spielweise zog Fraulo, der sich selbst als "Box-to-box-Spieler" bezeichnet, die Aufmerksamkeit schnell auf sich, doch der sofortige Durchbruch bei den Profis blieb ihm in seinem ersten Jahr in Deutschland verwehrt.

In der Bundesliga kam er zu zwei Kurzeinsätzen - im März beim 0:3 in Leipzig (24. Spieltag) und im April beim 1:2 in Stuttgart (30. Spieltag) - und sammelte ansonsten in Borussias U 23 in der Regionalliga West Spielpraxis. Für die Zweitvertretung der Fohlen absolvierte er 17 Spiele, dabei gelang ihm ein Tor.

Elvedi und Wolf könnten noch gehen

Fraulo wird wahrscheinlich nicht der letzte Abgang auf Gladbacher Seite in der laufenden Transferperiode sein. Innenverteidiger Nico Elvedi (Vertrag bis 2024) etwa könnte den Klub in diesem Sommer noch verlassen. Die Wolverhampton Wanderers arbeiten seit Wochen an einem Transfer des Schweizer Nationalspielers, außerdem gab es in der jüngeren Vergangenheit auch schon Interesse aus Italien (unter anderem von der AS Rom). Darüber hinaus ist Offensivspieler Hannes Wolf (Vertrag bis 2024) Kandidat für einen Wechsel.