Offiziell: Gladbach gibt Zakaria sofort an Juve ab

Borussia Mönchengladbach bekommt für den Abgang von Denis Zakaria (25) doch noch Geld: Der Schweizer wechselt mit sofortiger Wirkung zu Juventus Turin.

Schon am Samstag war das Thema immer heißer geworden, nun steht fest, dass Zakaria die Fohlen noch in diesem Wintertransferfenster verlässt. Der Medizincheck am heutigen Montag verlief erfolgreich, damit war der Weg für den Wechsel endgültig frei. Gladbach, das im Sommer wegen des auslaufenden Vertrags kein Geld mehr für den Schweizer erlöst hätte, soll von Juventus eine Ablöse von fünf Millionen Euro plus Boni erhalten. Über die Zusatzzahlungen könnten dem Vernehmen nach dann bis zu acht Millionen Euro in die Gladbacher Kasse wandern. Zakaria soll bei den Bianconeri die Lücke schließen, die der Abgang von Rodrigo Bentancur zu Tottenham Hotspur reißt.

"An diesem Transfer zu Juventus ist in den vergangenen Wochen intensiv gearbeitet worden und dabei hat Denis eine wichtige Rolle gehabt", wird Borussias Vizepräsident Rainer Bonhof in einer Mitteilung des Vereins zitiert. "Er hat uns offen gesagt, dass er wechseln möchte und er hat auch klar zum Ausdruck gebracht, dass er es uns ermöglichen wolle, für seinen Transfer eine Ablöse zu erzielen. Weil am Ende aus unserer Sicht die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmten, haben wir dem Transfer zugestimmt."

Zakaria spielte seit 2017 in Gladbach und absolvierte in diesem Zeitraum 146 Pflichtspiele (11 Tore) für die Borussia. In der Mannschaft von Trainer Adi Hütter nahm der Schweizer eine Schlüsselrolle ein, zumal der Nationalspieler mit seiner Dynamik und Zweikampfstärke auch als Mittelmann einer Dreierkette eingesetzt werden konnte.

Trotz des Zakaria-Abschieds wird im Gegenzug kein neuer Sechser verpflichtet. Im Januar wurde bereits Marvin Friedrich von Union Berlin geholt. Für den Innenverteidiger soll Gladbach eine Ablöse im mittleren einstelligen Millionenbereich gezahlt haben.