Offiziell: Frankfurt verkündet Alario-Abschied

Lucas Alario schließt das Kapitel Bundesliga und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Internacional Porto Alegre. Das teilte Eintracht Frankfurt offiziell mit.

Vor zwei Tagen hatte der kicker berichtet, dass Lucas Alario vor einem Wechsel ins Ausland stünde. Nun ist auch klar, wohin es den argentinischen Nationalstürmer (9 Länderspiele, 3 Tore) zieht: Es geht nach Brasilien zu Porto Alegre.

Wie die SGE mitteilte, haben sich beide Klubs auf einen sofortigen Wechsel des 31-Jährigen geeinigt. Es handele sich dabei "um einen festen Transfer", also kein Leihgeschäft. Über die genauen Modalitäten sei jedoch Stillschweigen vereinbart worden. Medienberichten zufolge soll sich die Ablöse im unteren Millionenbereich bewegen.

Knie-OP als Knackpunkt

Alario kam im Sommer 2017 in Bundesliga zu Bayer 04 Leverkusen und etablierte sich in den folgenden Jahren als ernstzunehmende Alternative im Sturm der Werkself. Nach 58 Toren und 164 Spielen verließ der Argentinier jedoch die Rheinländer und schloss sich im Sommer 2022 für einen Sockelbetrag von fünf Millionen Euro plus etwaiger Boni Eintracht Frankfurt an. In der vergangenen Saison kam er dann auch regelmäßig zum Zug, 26 Spiele und zwei Tore waren seine Ausbeute.

Im Sommer musste sich der 31-Jährige jedoch einer Knie-Operation unterziehen - und hatte daraufhin seinen Kaderplatz bei Trainer Dino Toppmöller verloren. Alario, der einen bis 2025 gültigen Vertrag bei den Hessen hatte, spielte auf einmal gar keine Rolle mehr, wurde bei der UEFA nicht für die Conference League gemeldet und machte in der Bundesliga kein einziges Spiel.

Bereits im Oktober hatte Toppmöller den Angreifer in die Pflicht genommen und mehr "Intensität" im Training von diesem eingefordert. "Es liegt an ihm, sich aufzudrängen", hatte der Coach gesagt - nun aber folgt der Abschied gen Brasilien.