Offiziell: Formel 1 fährt 2023 nicht in China

Die letzten Hoffnungen der Veranstalter des China Grand Prix über ein Rennen in diesem Jahr wurden begraben. Die Formel 1 wird nicht in Shanghai fahren.

Weltmeister Max Verstappen und Co. werden 2023 nicht nach China reisen, trotz der gelockerten COVID-19-Maßnahmen im Land wird der Formel-1-Zirkus nicht auf die Strecke in Shanghai zurückkehren. Das gab die Formel 1 am Dienstag bekannt.

Damit werden in diesem Jahr 23 Rennen ausgetragen. "Die anderen Renntermine bleiben unverändert", hieß es in einer Mitteilung, wodurch es zwischen dem Grand Prix von Australien in Melbourne am 2. April und dem Grand Prix von Aserbaidschan in Baku am 30. April kein Rennen geben wird. Die Saison beginnt am 5. März in Bahrain, das Finale ist für den 26. November in Abu Dhabi geplant.

Absage trotz Lockerung der Regeln

Durch die Absage fehlt China 2023 bereits zum vierten Mal in Folge im Formel-1-Kalender, das letzte Rennen 2019 gewann Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas und Sebastian Vettel. Ursprünglich sollte das Rennen in Shanghai als vierter Saisonlauf am 16. April stattfinden, wurde dann aber im Dezember aufgrund der strikten Coronaregeln gestrichen. Mittlerweile hat China seine Coronapolitik jedoch gelockert, so müssen Einreisende nicht mehr in Quarantäne.

Aus diesem Grund traten die Organisatoren des Events an die Formel 1 heran, jedoch ohne Erfolg.

