Offiziell: FC Bayern verpflichtet Daley Blind

Der FC Bayern München hat Daley Blind verpflichtet. Der niederländische Nationalspieler soll beim Rekordmeister die Lücke füllen, die der verletzte Lucas Hernandez hinterlässt.

Wie der FCB mitteilte, erhält Blind zunächst einen Vertrag bis Ende der Saison 2022/23. Allerdings erhält der Kontrakt eine Option auf ein weiteres Jahr an der Säbener Straße.

Kann links und innen spielen

"Daley ist ein flexibel einsetzbarer Verteidiger, er kann auf der linken Seite wie auch innen spielen", wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Pressemitteilung zitiert. "Er hat große internationale Erfahrung und Führungsqualitäten. Ich bin sicher, dass er uns helfen wird." Schon am Freitag wird der Linksfuß ins FCB-Trainingslager nach Doha reisen.

Beim Rekordmeister soll Blind die Lücke füllen, die durch den Ausfall von Lucas Hernandez entstanden ist. Der Franzose hatte sich im ersten WM-Spiel der Equipe Tricolore gegen Australien (4:1) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Hernandez wurde noch im November am verletzten Gelenk operiert und wird den Bayern wohl in der Rest-Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Für Blind müssen die Bayern keine Ablösesumme entrichten, da der niederländische Nationalspieler kurz nach Weihnachten seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam aufgelöst hatte - der Trennung folgten durchaus kritische Worte.

Mit Blind bekommen die Bayern einen äußerst erfahrenen Defensivspezialisten. Für die Niederlande bestritt er bisher 99 Länderspiele, bei der WM 2022 in Katar kam er in allen fünf Partien für Oranje zum Einsatz. Für Manchester United lief er in 90 Premier-League-Spielen auf, mit den Red Devils wurde er 2017 Europa-League-Sieger. 243 Liga-Partien absolvierte er für seinen Heimatverein Ajax Amsterdam, mit dem er insgesamt sieben Mal niederländischer Meister wurde.