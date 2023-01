Offiziell: FC Bayern leiht Joao Cancelo von Manchester City aus

Der spektakuläre Last-Minute-Transfer ist perfekt: Der FC Bayern leiht Joao Cancelo von Manchester City aus und besitzt anschließend eine satte Kaufoption.

Am Montag hatte der Transfer Fahrt aufgenommen, am Dienstag wurde er perfekt: Der FC Bayern hat die Verpflichtung von Joao Cancelo am "Deadline Day" perfekt gemacht. Der flexible Außenverteidiger kommt zunächst bis zum Saisonende von Manchester City, danach können ihn die Münchner aber fest verpflichten - dem Vernehmen nach für 70 Millionen Euro.

Der Entschluss, den portugiesischen Nationalspieler kurzfristig nach Deutschland zu lotsen, fiel nach dem 1:1 gegen Frankfurt, dem dritten Remis in Folge. Gegen die Eintracht hatte Eigengewächs Josip Stanisic den formschwachen und (im Sommer) wechselwilligen Benjamin Pavard ersetzt, schon beim DFB-Pokalspiel in Mainz am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte Cancelo auf der rechten Abwehrseite beginnen.

"Der FC Bayern ist ein großartiger Verein, einer der besten Vereine der Welt"

"Wir sind sehr froh, dass Joao Cancelo ab sofort für den FC Bayern spielen wird", wird Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Klubmitteilung zitiert. "Wir haben ihn jetzt ausgeliehen und im Sommer die Möglichkeit, ihn fest zu verpflichten. Joao ist einer der Spieler, über den wir schon eine ganze Weile immer wieder nachgedacht haben, weil wir seine Qualitäten sehr schätzen. Er passt mit seiner offensiven Spielweise und seiner Dynamik optimal in unser System und mit seiner Mentalität und Erfahrung auch sehr gut zu unserer Mannschaft. Ich bin überzeugt, dass Joao uns helfen wird in den kommenden Wochen und Monaten, in denen wir Titel gewinnen wollen."

Cancelo selbst sagt: "Der FC Bayern ist ein großartiger Verein, einer der besten Vereine der Welt, und es ist für mich eine enorme Motivation, nun gemeinsam mit diesen außergewöhnlichen Spielern in einem Team zu stehen. Ich weiß, dass dieser Klub, diese Mannschaft für Titel lebt und jedes Jahr Titel gewinnt. Auch mich treibt der Hunger nach Erfolg an - ich werde mein Bestes für den FC Bayern geben."

Cancelo wurde bei Benfica Lissabon ausgebildet, über Valencia und Inter Mailand ging es 2018 zu Juventus Turin, das ihn nur ein Jahr später für kolportierte 65 Millionen Euro an Manchester City verkaufte. Bei den Skyblues entwickelte er sich zu einem der besten Außenverteidiger der Premier League, meist links, immer wieder aber auch rechts. Doch zuletzt fiel Cancelo, der erst vor einem Jahr bis 2027 verlängert und seine Lieblingsrückennummer sieben erhalten hatte, bei Trainer Pep Guardiola in Ungnade.

Guardiola setzte in den vergangenen Wochen immer häufiger auf Kyle Walker, John Stones, Nathan Aké oder Youngster Rico Lewis auf der defensiven Außenbahn, was Cancelo, von den Premier-League-Profis zuletzt zweimal hintereinander in die "Elf der Saison" gewählt, gar nicht schmeckte. Nach 98 Premier-League-Spielen (fünf Treffer, elf Vorlagen) verlässt er England nun vorerst wieder, um seinen Offensivdrang in München zu demonstrieren.