Offiziell: Espanyol trennt sich von Luis Garcia

Wie sich schon angedeutet hatte, ist die Amtszeit von Cheftrainer Luis Garcia Fernandez bei Espanyol Barcelona beendet. Die Katalanen enthoben den 42-Jährigen am Sonntag seines Amtes, weil sie den angepeilten Aufstieg aus der zweiten Liga Spaniens in Gefahr sahen. Man werde "in den nächsten Stunden" über Garcias Nachfolger informieren, schrieb der Klub auf seiner Website.