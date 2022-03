Offiziell: Eintracht Frankfurt holt HSV-Talent Alidou ablösefrei

Die halbe Bundesliga war hinter ihm her, nun hat Faride Alidou bei Eintracht Frankfurt unterschrieben. Der Hamburger SV erhält keine Ablöse.

Peilt mit dem HSV noch den Aufstieg an: Faride Alidou. Getty Images

Beim Hamburger SV ist diese Frage noch unbeantwortet, doch Faride Alidou spielt in der neuen Saison definitiv in der Bundesliga. Der 20-jährige Flügelstürmer wechselt im Sommer ablösefrei zu Eintracht Frankfurt. Das bestätigten beide Klubs am Mittwoch.

Schon vor dem Jahreswechsel hatten sich die Hessen in die Pole Position um den Shootingstar begeben, der seinen Vertrag beim HSV nach zehn Jahren im Klub nicht verlängern wollte und deshalb das Interesse zahlreicher Bundesligisten geweckt hatte. Bei der SGE erhält er einen Vertrag bis 2026.

"Wir sind sehr glücklich, dass sich mit Faride Alidou ein aufstrebender deutscher Juniorennationalspieler bewusst dafür entschieden hat, seine nächsten Schritte im Profifußball mit Eintracht Frankfurt zu gehen", so Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. "Mit Faride gewinnen wir einen Spielertypen, der seine Stärken auf beiden Außenbahnen und auch hinter der Spitze zur Geltung bringen kann."

Die Eintracht-Offensive soll mit Alidou "noch variabler und unberechenbarer" werden, hofft Krösche. "Faride hat seit seinem Schritt zu den Profis bewiesen, dass er sich in einer höheren Liga schnell zurechtfindet. Nichtsdestotrotz wird er bei uns die nötige Zeit erhalten, um sich in der Bundesliga akklimatisieren."

Es ist der nächste Schritt eines bemerkenswerten Aufstiegs. Erst im Oktober hatte der gebürtige Hamburger sein Profidebüt gefeiert. Bislang kommt er auf 16 Zweitliga-Spiele, in denen er zwei Tore erzielte und sieben direkt vorbereitete.

Derzeit weilt Alidou, der bislang zweimal für die deutsche U 20 aufgelaufen ist, erstmals bei der U-21-Auswahl.