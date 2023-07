Offiziell: Diaby verlässt Leverkusen und wechselt zu Aston Villa

Was sich in den vergangenen Tagen angebahnt hatte, ist nun auch offiziell bestätigt: Moussa Diaby verlässt Bayer 04 Leverkusen nach vier Jahren und wechselt zu Aston Villa in die Premier League.

Damit verlässt Moussa Diaby die Werkself zwei Jahre vor Vertragsende. Immerhin darf sich Leverkusen über eine satte Ablöse freuen. Dem Vernehmen nach überweisen die Lions rund 55 Millionen Euro an den Bundesligisten, mögliche Bonuszahlungen könnten noch obendrauf kommen.

Beim Klub aus Birmingham trifft Diaby auf seinen ehemaligen Teamkollegen Leon Bailey, mit dem er zwei Jahre lang in Leverkusen auf dem Flügel konkurrierte und den es 2021 ebenfalls zu Aston Villa gezogen hatte.

"Moussa Diaby hat sich in seiner Zeit bei Bayer 04 zu einem fantastischen Spieler entwickelt", wird Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes auf der Website des Vereins zitiert. "Die Professionalität und Zielstrebigkeit, mit der er jeden Tag seinem Beruf nachgegangen ist, waren wirklich außergewöhnlich. Mit seinem besonderen Spielstil, dem enormen Tempo hat Moussa unserer Mannschaft in den vergangenen Jahren seinen Stempel aufgedrückt", lobte Rolfes den Flügelspieler, der sich nun in der Premier League beweisen darf.

In Leverkusen "habe ich als sehr junger Spieler so viel Vertrauen und Spielzeit bekommen, dass ich letztlich zu dem werden konnte, der ich heute bin", meinte Diaby. "Ohne Bayer 04 und all die Mitspieler und Mitarbeiter, die mich immer unterstützt haben, wäre das so schnell vielleicht nicht möglich gewesen". Diaby will nun "den nächsten Schritt machen, ein neues Kapitel aufschlagen".

Mit seinem Wechsel in die Premier League entscheidet sich Diaby für die sportliche Herausforderung und gegen die finanziellen Lockrufe aus dem Nahen Osten. Auch Al-Nasr, Klub von Cristiano Ronaldo, soll sich laut zahlreichen Medienberichten intensiv mit einer Verpflichtung Diabys beschäftigt haben.

Diaby erzielte 97 Scorerpunkte in 172 Pflichtspielen

Während der Abgang nach den bereits zuvor getätigten Verpflichtungen von Jonas Hofmann, Arthur, Granit Xhaka und dem ablösefreien Alejandro Grimaldo aus finanzieller Sicht immerhin eine hohe Ablöse generiert und obendrein weiteren Spielraum ermöglicht, bedeutet er aus sportlicher Perspektive einen herber Verlust.

Für die Werkself entwickelte sich der pfeilschnelle Franzose (viertschnellster Bundesliga-Spieler der abgelaufenen Saison mit 36,52 km/h) über die Jahre zum absoluten Leistungsträger: In 172 Pflichtspielen gelangen ihm 49 Tore und 48 Vorlagen. Seine stärkste Saison war dabei die Spielzeit 2021/22, als er alleine in der Bundesliga mit 25 Scorerpunkten (13 Tore, zwölf Vorlagen) maßgeblichen Anteil an der Qualifikation für die Champions League hatte.

Es ist gut möglich, dass Diaby nicht der letzte Abgang bei Bayer 04 bleibt. Auch um Jeremie Frimpong kursieren seit Wochen und Monaten Wechselspekulationen - der 22-Jährige könnte den Leverkusenern einen ähnlichen Geldbetrag in die Kassen spülen.