Offiziell: De Zerbi unterschreibt in Marseille

Der Wechsel in die Ligue 1 hatte sich bereits seit einigen Tagen angedeutet, nun ist er offiziell: Roberto de Zerbi wird neuer Trainer bei Olympique Marseille. Beim Tabellenachten der Vorsaison unterschreibt der Italiener einen Dreijahresvertrag, wie der Verein am Samstagabend bekanntgab. De Zerbi hatte zuvor Brighton & Hove Albion zu überraschenden Erfolgen in der Premier League geführt, suchte nach zwei Jahren in England aber eine neue Herausforderung. Sein Nachfolger in Brighton wird Fabian Hürzeler.