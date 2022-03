Offiziell: Capretti trainiert ab sofort Dynamo Dresden

Guerino Capretti ist der neue Trainer von Dynamo Dresden. Der 40-Jährige hat am Mittwoch einen Vertrag bis 2024 - gültig nur für 2. Bundesliga - unterschrieben.

Wie schnelllebig das Fußballgeschäft doch ist, zeigt einmal mehr das Beispiel von Guerino Capretti. Erst seit dem 15. Februar 2022 war Capretti vereinslos, nachdem er nach fast fünf Jahren beim SC Verl seine Koffer packen musste. Keine zweieinhalb Wochen später hat sich das schon wieder geändert: Der 40-Jährige ist der neue starke Mann an der Seitenlinie von Zweitligist Dynamo Dresden. Der kicker hatte bereits am Dienstag über das bevorstehende Engagement berichtet, am Mittwochnachmittag dann wurde Capretti offiziell vorgestellt.

Ralf Becker, seines Zeichens Sportchef der Sachsen, hat also einen Coach gefunden, der zur Dynamo-Philosophie passt. Die vielen jungen und talentierten Spieler der SGD sollen im offensiven 4-3-3 von Capretti weiterhin zum Zug kommen.

Wie aufsteigen geht, weiß Capretti. Mit seinem Ex-Verein Verl schaffte er am Ende der Saison 2019/20 den Sprung in die 3. Liga. Ab sofort muss der Trainer jedoch beweisen, dass er den Kampf um den Klassenerhalt bewältigen kann. In Verl traute man ihm dies nicht zu.

In Dresden folgt Capretti auf Alexander Schmidt (53), der nach sieben Rückrunden-Spielen ohne Sieg, in denen die SGD satte viermal keinen Treffer erzielte, entlassen wurde. "Die Torausbeute ist entwicklungsfähig - sehr diplomatisch, ich weiß", sagte Capretti mit einem Schmunzeln zur größten Baustelle der SGD.

Aktuell trennt Dresden nur noch ein Pünktchen vom Abstiegs-Relegationsplatz. Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) müssen die Sachsen bei Spitzenreiter Werder Bremen antreten.