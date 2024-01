Offiziell: Borré wechselt "spätestens im Sommer" nach Brasilien

Wie Eintracht Frankfurt am Mittwoch vermeldete, kehrt Rafael Santos Borré nach Südamerika zurück. "Spätestens im Sommer", wie es in der Vereinsmitteilung heißt, wechselt der 28-Jährige zum brasilianischen Erstligisten Internacional Porto Alegre SC. In der Hinrunde war er noch an Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen verliehen, für die Norddeutschen erzielte er vier Tore in 14 Einsätzen.