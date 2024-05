Offiziell: Bastian Roscheck wird Sportdirektor beim SC DHfK Leipzig

Jetzt ist es offiziell: Der ehemalige Handball-Nationalspieler Bastian Roscheck kehrt zum SC DHfK Leipzig zurück. Er soll als Sportdirektor den Geschäftsführer des sächsischen Bundesligisten entlasten.

Das gaben die Leipziger am heutigen Mittwoch (22. Mai) im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Zuvor gab es bereits einen entsprechenden Medienbericht. Der Ex-Nationalspieler und Dyn-Experte, der aktuell noch für den Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein spielt, soll Geschäftsführer Karsten Günther unterstützen. Bastian Roscheck hat einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre gemacht und verfügt über einen Masterabschluss in Wirtschaftspsychologie.

Der 33-jährige Roscheck wechselte Ende Januar 2024 an den Niederrhein. Er ist in Krefeld aufgewachsen. Bastian Roscheck absolvierte 230 Erstliga-Spiele. Für den SC DHfK Leipzig spielte der Kreisläufer acht Jahre (2013 bis 2021) und bestritt insgesamt 250 Pflichtspiele in der 1. Liga, 2. Liga und im DHB-Pokal. In der Bundesliga spielte Roscheck außerdem für die TSV Hannover-Burgdorf und die HSG Düsseldorf. Zudem lief er vier Mal für die deutsche A-Nationalmannschaft auf.