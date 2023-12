Offiziell: Barça verpflichtet Vitor Roque sofort

Nun ist es amtlich: Vitor Roque gehört bereits ab dem 1. Januar 2024 dem FC Barcelona. Der spanische Meister gab am Mittwochmorgen die vorzeitige Verpflichtung des brasilianischen Sturmtalents von Athletico Paranaense bekannt. Der 18-Jährige ist am Morgen in der katalanischen Metropole gelandet und wird einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschreiben. In diesen ist eine Klausel über 500 Millionen Euro bei einem vorzeitigen Wechsel festgeschrieben. Eigentlich sollte Vitor Roque erst im kommenden Sommer zu Barça wechseln, der Transfer wurde nun vorgezogen.