Offiziell: Austria Wien trennt sich von Wimmer

Die Wiener Austria hat sich am Montag von Chefcoach Michael Wimmer getrennt. Bis Saisonende übernimmt der bisherige Co-Trainer Christian Wegleitner.

Michael Wimmer ist nicht mehr Trainer der Wiener Austria. Das teilten die Veilchen am Montag mit. Bereits am Sonntag hatten mehrere Medien - darunter die "Kronen Zeitung" sowie der "Kurier" - von der vorzeitigen Entlassung des deutschen Cheftrainers berichtet. Auch sein Assistenztrainer Ahmet Koc muss den Verein verlassen.

"Aufgrund der Entwicklung in den letzten Spielen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht, um im Play-off noch unser Saisonziel zu erreichen", ließ sich Sportvorstand Jürgen Werner zitieren. "Trainer-Entlassungen fallen immer schwer, bei Michi Wimmer besonders, weil wir ein gutes Verhältnis hatten und er charakterlich absolut top ist."

Wimmer hatte das Traineramt bei der Austria im Jänner 2023 übernommen und im Frühjahr den Einzug in die Meistergruppe geschafft. In dieser Saison verpassten die Wiener die Top sechs knapp, zum Verhängnis wurden Wimmer aber erst die schwachen Leistungen in der Qualifikationsgruppe. In neun Spielen gelangen der Austria nur zwei Siege.

Auch Ortlechner vor dem Aus

Bis Saisonende - neben dem letzten regulären Ligaspieltag wartet auf die Austria auch noch das Europacup-Play-off - übernimmt der bisherige Co-Trainer Christian Wegleitner. "Unser voller Fokus liegt darauf, uns bestmöglich auf das nächste Spiel in Linz vorzubereiten", erklärte der interimistische Chefcoach vor dem Gastspiel bei Blau-Weiß am Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker). "Wir haben nicht viel Zeit, schauen nach vorne und werden alles daran setzen, die nächsten beiden Spiele positiv zu bestreiten. Unser aller Ziel ist, dass wir unseren Fans durch positive Ergebnisse zwei zusätzliche Play-off-Spiele ermöglichen."

Wesentlich ruhiger dürfte es am Verteilerkreis in den kommenden Tagen trotz des Trainerwechsels nicht werden. Laut "Kurier" steht auch Sportdirektor Manuel Ortlechner vor dem Aus. Eine Weiterbeschäftigung über den Sommer hinaus gilt als unwahrscheinlich, soll es hinsichtlich der sportlichen Ausrichtung doch Differenzen mit Werner geben. Eine offizielle Stellungnahme der Austria gibt es bis dato noch nicht.